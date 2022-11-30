Украинские беженцы в Чехии: сколько нашли работу и где есть вакансии — Finance.ua

Украинские беженцы в Чехии: сколько нашли работу и где есть вакансии Вчера 17:02 — Личные финансы

Число работающих украинцев в Чехии растет ежемесячно. Официально в стране трудоустроено около 100 тыс. украинских беженцев. В июне их было около 68 тыс., в сентябре — 89 тыс., а к концу октября — по данным Министерства труда и социальных дел Чехии — более 98 тыс.

Это почти каждый 5-й владелец визы временной защиты. С начала войны беженцы из Украины получили в Чехии более 460 тысяч таких виз. Среди их владельцев, нашедших работу, около трех четвертей составляют женщины.

Эксперты миграционной платформы EWL проанализировали, что Чехия продолжает регистрировать стабильный поток вновь прибывших, но с марта 2022 года он немного сократился.

Большинство украинцев, которые сейчас приезжают и работают в Чехии — выходцы из Центральной Юго-Восточной части и Украины. По данным Агентства ООН по делам беженцев, 47% въезжающих в страну беженцев — женщины и 33% — дети.

«Часть беженцев, приехавших в первые месяцы войны, уже вернулись в Украину. Сейчас остаются и идут работать в Чехию жители Запорожья, Николаева, Одессы, Мариуполя, Днепра. Выходцев с Запада Украины, работающих в Чехии — где-то 10%», — рассказывает директор по вопросам международного развития миграционной платформы EWL Михалина Селевич.

Чехия как страна транзита, так и страна назначения с третьей по количеству зарегистрированных украинских беженцев в регионе после Польши и Германии, а также с наибольшим количеством беженцев из Украины на душу населения в мире. Большая украинская диаспора, находившаяся в Чехии до войны, экономика с самым низким уровнем безработицы в ЕС (2,2% в сентябре) и значительная солидарность с беженцами привели к тому, что большое количество украинцев решило искать убежище в Чехии и до сих пор остается в стране. Вместе с тем чешские работодатели активно берут на работу иностранных работников, и часто вакантные позиции занимают украинцы.

Востребованные профессии

Среди востребованных профессий и актуальных вакансий в Чехии сейчас — работник по производству запчастей для автомобилей. В Чехии расположены заводы многих международных брендов, поэтому есть широкий выбор профессий в этой области. Также много вакансий «работник комплектации продукции» на складах и сфере логистики (сбор деталей кондиционеров, вентиляторов и кондиционеров для автомобилей или комплектовать товары).

Жилье

«Подавляющее большинство работодателей предлагает бесплатное жилье для своих работников. И даже могут разместить семью — например, взять мужа на работу с женой и детей, но в таком случае мужчина должен заплатить за размещение семьи. Некоторые предприятия обеспечивают своих работников бесплатным питанием или по льготным ценам. Это работа, не требующая знания чешского языка и опыта. В месяц можно заработать — 21 500-29 300 крон нетто (34-46,5 тыс. грн.)», — рассказывает Михалина Селевич.

Заработная плата

Заработная плата в Чехии зависит от региона и сферы деятельности. В среднем здесь можно получить 18 000 — 35 000 крон в месяц (около 28,50 — 55,6 тыс. грн).

Из-за того, что значительное количество беженцев остается в стране, Чехия готовит законопроект LexUkraine III, по которому планируется разработка механизма продления виз временной защиты до 31 марта 2024 года и срока социальных выплат.

Пособие

Сегодня на выплату первого пособия в 5 000 крон (почти 8 тыс. грн.), имеют право все прибывающие в Чехию украинские беженцы без каких-либо дополнительных условий (нужна только виза временной защиты).

Чтобы получать такую же сумму в течение следующих пяти месяцев, заявитель должен доказать свое сложное материальное положение — считаться безработным, не иметь в Чехии жилья и т.д. На 7-й месяц размер пособия уменьшается до 4 620 крон (7,3 тыс.грн.) — это соответствует прожиточному минимуму. Детям до 18 лет выплачивают 3320 крон (5,3 тыс. грн).

В настоящее время в Чехии находится примерно от 355 до 390 тысяч беженцев из Украины. При этом с начала войны беженцы из Украины получили в Чехии более 460 тысяч виз временной защиты. Почти 60 тыс. детей были отнесены к чешским школам в 2022-23 учебном году, что свидетельствует о том, что многие украинские семьи остаются в Чехии как беженцы.

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