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"єВідновлення": как считать стоимость восстановления жилья

Недвижимость
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&quot;єВідновлення&quot;: как считать стоимость восстановления жилья
"єВідновлення": как считать стоимость восстановления жилья
В рамках государственной программы «єВідновлення» граждане могут получить компенсацию за поврежденное в результате войны жилье. Сумму помощи будет определять специальная комиссия, которая обеспечит обследование имущества и определит сумму компенсации в специальном чек-листе.
Об этом заявила глава партии «Слуга народа», глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.
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«Точную сумму определит комиссия органа местного самоуправления, согласно чек-листу, форма которого утверждена в постановлении правительства. Там указаны средние цены на работы, которые необходимо выполнить для восстановления эксплуатационной пригодности объекта, а комиссия считает, сколько средств может получить человек», — заявила она.
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Специальная комиссия в случае неприложения результатов фотофиксации к акту комиссионного обследования осуществляет фотофиксацию повреждений объекта недвижимого имущества, чтобы засвидетельствовать характер и объем разрушений, по каждому виду ремонтных работ, определенных в чек-листе.
В дальнейшем знакомит получателя компенсации с данными, зафиксированными для заполнения чек-листа.
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Как отметила Шуляк, именно общины ответственны за создание специальных комиссий, которые будут обрабатывать заявки, осматривать поврежденное жилье и принимать решение о предоставлении и размере компенсации.
«Также комиссии будут фиксировать все решения в Реестре поврежденного и уничтоженного имущества. Поэтому органам местного самоуправления не следует медлить с созданием соответствующих комиссий и подключаться к Реестру. Чем быстрее отработают власти на местах, тем быстрее граждане получат свои деньги, а соответственно — отремонтируют квартиру», — подчеркнула нардеп.
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Сам чек-лист заполняется в электронной форме с помощью реестра поврежденного и уничтоженного имущества. Размер компенсации за один поврежденный объект не может быть больше 200 тыс. грн, сообщила глава партии.

«єВідновлення»: как получить помощь на восстановление поврежденного россией имущества 🧐

По материалам:
РБК-Україна
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