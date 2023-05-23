Правительство выделило 4,4 млрд грн на &quot;єВідновлення&quot;: когда начнутся выплаты — Finance.ua
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Правительство выделило 4,4 млрд грн на "єВідновлення": когда начнутся выплаты

Казна и Политика
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Правительство выделило 4,4 млрд грн на &quot;єВідновлення&quot;: когда начнутся выплаты
Правительство выделило 4,4 млрд грн на "єВідновлення": когда начнутся выплаты
Украинцы начнут получать первые выплаты по программе «єВідновлення» до конца мая. Кабинет министров может выделить дополнительные средства на программу в случае необходимости.
Об этом народный депутат от «Слуги народа», председатель парламентского Комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа сообщила на своей странице в Facebook.
По ее словам, в понедельник Бюджетный комитет согласовал решение правительства о выделении 4,4 млрд грн на программу «єВідновлення».
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«Выплата первых пособий ожидается уже к концу мая. Эти деньги можно будет использовать исключительно для восстановления своего жилья собственными силами (через приобретение строительных материалов) или заказ соответствующих услуг у специализированных предприятий», — отметила Подласса.
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По ее словам, выделенных средств достаточно для восстановления почти 27 000 поврежденных жилых объектов с ориентировочным количеством жителей 68 655 человек.
«В то же время в Фонде ликвидации последствий вооруженной агрессии уже есть 62 млрд грн. Это означает, что в случае получения большого количества заявок правительство совместно с Бюджетным комитетом сможет выделить дополнительные средства для оказания этой помощи», — добавила председатель комитета.
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Она напомнила, что в рамках программы «єВідновлення» денежное пособие в размере 200 тыс. грн на ремонт жилья смогут получить все граждане Украины, чье жилье получило повреждения в результате вооруженной агрессии россии и которое еще не было отремонтировано. Сейчас украинцы подали уже более 12,5 тысячи таких заявлений на получение средств.

єВідновлення: как получить помощь на восстановление поврежденного россией имущества 🧐

По материалам:
Фінансовий клуб
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