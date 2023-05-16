"єВідновлення": что делать, если жилье не отображается в "Дія" — Finance.ua

"єВідновлення": что делать, если жилье не отображается в "Дія" Сегодня 15:06 — Личные финансы

"єВідновлення": что делать, если жилье не отображается в "Дія"

Некоторые украинцы хотят подать заявление на выплату помощи за поврежденное жилье, но не могут, потому что «Дія» не отражает их жилье. С такими жалобами они обращаются в Министерство развития общин, территории и инфраструктуру Украины.

Это делает невозможной и подачу заявления, ведь наличие записи о праве собственности в Государственном реестре вещных прав (ГРВП) является обязательным условием для подачи заявления на получение помощи в рамках программы «єВідновлення».

«К сожалению, эта проблема достаточно массовая — у 2/3 граждан, подавших информационное сообщение о поврежденном имуществе, их жилье не зарегистрировано в ГРВП», — говорят в ведомстве.

Как решить проблему?

Есть два способа — офлайн и онлайн.

1. Офлайн

Следует обратиться к государственному регистратору при органе местного самоуправления в вашей громаде, который внесет данные в Реестр, если они не были внесены. При отсутствии данных о недвижимости в реестре или архивных составляющих направить запрос в БТИ для подтверждения права собственности.

Список субъектов, которые в условиях военного положения проводят государственную регистрацию, доступен по ссылке.

с готовым пакетом документов: К регистратору нужно идти

паспорт,

номер налогоплательщика,

правоустанавливающие документы относительно объекта недвижимого имущества (свидетельство о праве собственности, выданное нотариусом, свидетельство о праве на наследство, свидетельство о приобретении имущества и т. п. ) или их копии.

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Если правоустанавливающие документы у вас есть частично, вы можете обратиться к нотариусу или государственному регистратору для их восстановления в полном объеме. Для категории граждан, не имеющих документов, право собственности будет определяться в судебном порядке.

2. Онлайн

Что касается онлайн-механизма, то подать заявление на государственную регистрацию права на недвижимое имущество, возникшее до 2013 года, можно также на портале «Дія». Для этого на портале необходимо выбрать услугу «Государственная регистрация прав на недвижимое имущество» и «Подать заявление».

Для этого нужно:

заполнить онлайн-форму на получение услуги,

загрузить необходимые документы в формате PDF или JPEG, содержащие сведения о зарегистрированных вещных правах на объект недвижимой собственности до 1 января 2013 года,



проверить сформированное заявление и подписать его квалифицированной электронной подписью. Статус заявления можно проверить в кабинете гражданина на портале «Дія».



В министерстве подчеркивают, что в ближайшее время планируют открыть услугу внесения сведений в Государственный реестр прав через «Дія» для жителей Львовской, Одесской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ровенской, Днепропетровской, Киевской, Харьковской, Черниговской областей и города Луцк.

Подробнее о «єВідновлення» можно узнать в нашей статье по ссылке ниже.

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