Правительство сократило максимальные выплаты по программе єВідновлення — Finance.ua

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Правительство сократило максимальные выплаты по программе єВідновлення

Недвижимость
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Правительство сократило максимальные выплаты по программе єВідновлення
Правительство сократило максимальные выплаты по программе єВідновлення
Правительство 12 мая сократило максимальный размер компенсации из государственного бюджета за один поврежденный войной объект недвижимого имущества с 500 тыс. грн. до 200 тыс. грн.
Соответствующие изменения внесены в «Порядок предоставления компенсации для восстановления отдельных категорий объектов недвижимого имущества, поврежденных в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией российской федерации, с использованием электронной публичной услуги „єВідновлення“», который был утвержден постановлением правительства № 381 еще 21 апреля.
Тогда было установлено, что размер компенсации за один поврежденный объект не может превышать 500 тыс. гривен.
Однако сегодня на Кабмине цифру в 500 тыс. грн заменили на 200 тыс. грн.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Эти изменения имеют целью «привлечение международной финансовой помощи», отметил он.
«Предусмотрено, что размер компенсации за один поврежденный объект не может превышать 200 тыс. гривен», — написал он.
С 10 мая все граждане, чье жилье получило незначительные повреждения в результате вооруженной агрессии рф и которое еще не было отремонтировано, получили право воспользоваться услугой. єВідновлення для получения государственной помощи для восстановления своего жилья.
Для этого нужно открыть специализированный счет єВідновлення в одном из банков-участников программы (Ощадбанк, проект Монобанк, ПриватБанк, Сенс Банк, А-Банк, ПУМБ).
За первые сутки работы программы госпомощи на восстановление поврежденного жилья єВідновлення украинцы успешно подали 3194 заявления о выплате помощи.

єВідновлення: как получить помощь на восстановление поврежденного россией имущества

По материалам:
Фінансовий клуб
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