Правительство сократило максимальные выплаты по программе єВідновлення — Finance.ua

Правительство сократило максимальные выплаты по программе єВідновлення Сегодня 11:00 — Недвижимость

Правительство сократило максимальные выплаты по программе єВідновлення

Правительство 12 мая сократило максимальный размер компенсации из государственного бюджета за один поврежденный войной объект недвижимого имущества с 500 тыс. грн. до 200 тыс. грн.

Соответствующие изменения внесены в «Порядок предоставления компенсации для восстановления отдельных категорий объектов недвижимого имущества, поврежденных в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией российской федерации, с использованием электронной публичной услуги „єВідновлення“», который был утвержден постановлением правительства № 381 еще 21 апреля.

Тогда было установлено, что размер компенсации за один поврежденный объект не может превышать 500 тыс. гривен.

Однако сегодня на Кабмине цифру в 500 тыс. грн заменили на 200 тыс. грн.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Эти изменения имеют целью «привлечение международной финансовой помощи», отметил он.

«Предусмотрено, что размер компенсации за один поврежденный объект не может превышать 200 тыс. гривен», — написал он.

С 10 мая все граждане, чье жилье получило незначительные повреждения в результате вооруженной агрессии рф и которое еще не было отремонтировано, получили право воспользоваться услугой. єВідновлення для получения государственной помощи для восстановления своего жилья.

Для этого нужно открыть специализированный счет єВідновлення в одном из банков-участников программы (Ощадбанк, проект Монобанк, ПриватБанк , Сенс Банк, А-Банк, ПУМБ).

За первые сутки работы программы госпомощи на восстановление поврежденного жилья єВідновлення украинцы успешно подали 3194 заявления о выплате помощи.

Фінансовий клуб По материалам:

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