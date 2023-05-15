Правительство сократило максимальные выплаты по программе єВідновлення — Finance.ua

Правительство сократило максимальные выплаты по программе єВідновлення
Правительство 12 мая сократило максимальный размер компенсации из государственного бюджета за один поврежденный войной объект недвижимого имущества с 500 тыс. грн. до 200 тыс. грн.
Соответствующие изменения внесены в «Порядок предоставления компенсации для восстановления отдельных категорий объектов недвижимого имущества, поврежденных в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией российской федерации, с использованием электронной публичной услуги „єВідновлення“», который был утвержден постановлением правительства № 381 еще 21 апреля.
Тогда было установлено, что размер компенсации за один поврежденный объект не может превышать 500 тыс. гривен.
Однако сегодня на Кабмине цифру в 500 тыс. грн заменили на 200 тыс. грн.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Эти изменения имеют целью «привлечение международной финансовой помощи», отметил он.
«Предусмотрено, что размер компенсации за один поврежденный объект не может превышать 200 тыс. гривен», — написал он.
С 10 мая все граждане, чье жилье получило незначительные повреждения в результате вооруженной агрессии рф и которое еще не было отремонтировано, получили право воспользоваться услугой. єВідновлення для получения государственной помощи для восстановления своего жилья.
Для этого нужно открыть специализированный счет єВідновлення в одном из банков-участников программы (Ощадбанк, проект Монобанк, ПриватБанк, Сенс Банк, А-Банк, ПУМБ).
За первые сутки работы программы госпомощи на восстановление поврежденного жилья єВідновлення украинцы успешно подали 3194 заявления о выплате помощи.
єВідновлення: как получить помощь на восстановление поврежденного россией имущества
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