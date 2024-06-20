QR-код военно-учетного документа теперь можно предъявлять при пересечении границы — Finance.ua

QR-код военно-учетного документа теперь можно предъявлять при пересечении границы Сегодня 08:01 — Личные финансы

QR-код военно-учетного документа теперь можно предъявлять при пересечении границы

Правительство нормировало законодательство и теперь QR-код в мобильном приложении «Резерв+» является действующим военно-учетным документом для предъявления на границе.

Об этом пресс-секретарь Госпогранслужбы полковник Андрей Демченко заявил в комментарии «Украинской правде».

«Министерством обороны была анонсирована возможность оформления военно-учетного документа в электронной форме с использованием мобильного приложения. В связи с этим Государственная пограничная служба Украины отмечает, что в пунктах пропуска на границе пограничный контроль будет проходить по-прежнему с соблюдением норм действующего законодательства». Решения относительно пропуска людей будут приниматься на основе наличия всех необходимых условий пропуска и информации, которая дает основания для пересечения границы. воинского учета по состоянию здоровья", — пояснил Демченко.

Он подчеркнул, что пограничники настойчиво советуют военнообязанным внимательно проверять информацию, дающую право на пересечение государственной границы, в своих военно-учетных документах, в том числе и в электронной форме.

Для предотвращения использования поддельных документов пограничники, в случае необходимости, проводят проверку информации из военно-учетных документов через систему «Оберег».

В частности, в случае несоответствия данных представители ГПСУ имеют право отказать гражданину в пересечении границы на выезд из Украины.

Українська правда По материалам:

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