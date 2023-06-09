Пять крупнейших ІТ-компаний обеспечивают почти 20% украинского ІТ-экспорта — Finance.ua

Пять крупнейших ІТ-компаний обеспечивают почти 20% украинского ІТ-экспорта Сегодня 17:40 — Фондовый рынок

Пять крупнейших ІТ-компаний обеспечивают почти 20% украинского ІТ-экспорта

Самыми прибыльными юридическими лицами на украинском ІТ-рынке являются глобальные сервисные компании: EPAM, GlobalLogic и Luxoft. Пять крупнейших юридических лиц обеспечили около 20% из $7,3 млрд ІТ-экспорта в 2022 году.

Об этом свидетельствуют данные исследования Офиса эффективного регулирования BRDO.

В списке также есть более мелкие сервисные компании, R&D-центры иностранных продуктовых компаний (юридические компании Samsung, Ubisoft, Snap) и украинские продуктовые компании (юридические лица компаний Evo, Autodoc).

Бизнес отдельных компаний напрямую не связан с ІТ, хоть и предусматривает существенную технологическую компоненту. Так, две компании из Топ-30 занимаются обработкой платежей (ЧАО «Украинский процессинговый центр» и ООО «Виза Украина»), ООО «Финтех бэнд» развивает банковский сервис monobank , а ООО «Региональная газовая компания» поставляет газ конечным пользователям и разрабатывает оборудование для газораспределения.

Инфографика: brdo.com.ua

Прирост чистого дохода

Военный 2022 год по-разному повлиял на участников рынка. В целом ІТ-рынок продолжил рост, и Топ-30 компаний получили дохода на $412 млн больше, чем в 2021 году (61% этого прироста приходится на пять крупнейших сервисных компаний).

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Впрочем, десять компаний из перечня завершили 2022 год с меньшим доходом, чем 2021. Для части компаний это объясняется уменьшением спроса на их услуги внутри Украины (например, для владельца украинских маркетплейсов ООО «Уапром»), для других — решением уменьшить объем разработки в Украине (например, для ООО «Юбисофт Юкрейн»).

Инфографика: brdo.com.ua

Месячный доход на одного работника

Большая часть компаний получает доход в размере от 4 до 5 тысяч долларов США в месяц в расчете на одного специалиста.

Компании-разработчики игрового программного обеспечения (ООО «Плейтика» и ООО «ПТС Юа сервисез») получают несколько больше. Компенсация медианного Middle Software Engineer составляет 2,6 тыс. дол. США в месяц.

Инфографика: brdo.com.ua

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