Обзор IT-рынка труда в мае: сколько вакансий есть для начинающих — Finance.ua

Обзор IT-рынка труда в мае: сколько вакансий есть для начинающих Сегодня 10:32 — Личные финансы

Обзор IT-рынка труда в мае: сколько вакансий есть для начинающих

В мае увеличилось вакансий преимущественно для опытных разработчиков (более 100 в каждой из категорий «более года опыта»). Но и для начинающих незначительный рост вакансий за месяц есть. В категории «без опыта» в мае было 70 вакансий — на данный момент больше всего за 2023 год.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Dou.ua.

Если сравнивать с апрелем, в мае 2023 года незначительно возросло количество вакансий во всех основных городах, а также количество удаленных вакансий и за рубежом. Больше всего добавилось ремоут-позиций — +326, а также вакансий в Киеве — +208 и Львове — +98.

Известность категорий в разрезе опыта за месяц значительно не изменилась. Самые востребованные сеньоры в мае были в категориях Java, Front-end, .NET и DevOps.

Если не считать незначительное уменьшение количества откликов в сентябре прошлого года (на 1%) и октябре (на 0,9%), это первое значительное уменьшение за последние два года. С мая 2021 года количество откликов на вакансии постоянно росло в течение двух лет до этого времени.

Уменьшение среднего количества откликов на вакансии затронуло многие категории. Если в апреле негативная динамика имела 15 категорий, в мае таких уже 26.

Наиболее выражена она в наиболее конкурентных направлениях — QA и Front-end. За последние полтора года (с января 2022-го) количество откликов в этих категориях стремительно росло: от 8 до 114 откликов сейчас на вакансию QA и от 5 до 101 отклика у Front-end.

Если посмотреть подробнее в разрезе опыта кандидатов, уменьшение количества откликов коснулось, прежде всего, QA с опытом до года — на 37% за месяц. При этом количество начинающих вакансий даже немного сократилось, если сравнивать с апрелем, поэтому причина уменьшения конкуренции, вероятно, именно в том, что специалисты менее активно откликались на вакансии.

Среди QA 3−5 лет опыта среднее количество откликов уменьшилось на 6%, среди 1−3 лет опыта — на 5%. Среди QA с опытом 5+ лет количество откликов выросло на 58% в месяц и стало рекордным — 45 откликов на вакансию.

У фронтендеров похожая ситуация. Среди кандидатов с +5 лет опыта конкуренция выросла на 34% и тоже рекордная — 47 откликов на вакансию. В категории 3−5 лет прирост на 3%. Между тем, среди менее опытных кандидатов заметно уменьшение количества откликов на вакансии: 1−3 лет опыта — на 20%, «меньше года» — на 12%.

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Dou По материалам:

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