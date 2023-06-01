Объем ІТ-экспорта снизился более чем на 10% — Finance.ua

Объем ІТ-экспорта снизился более чем на 10% Сегодня 14:33

Объем ІТ-экспорта снизился более чем на 10%

В апреле текущего года объем IT-экспорта из Украины уменьшился на 10,2%. Украинскому бюджету это принесло $539 млн, что на $61 млн меньше по сравнению с мартом. Кроме того, эти показатели на 6,7% или же $39 млн меньше по сравнению с апрелем 2022 года. Такие данные приводит НБУ, передает Lviv IT Cluster.

Общий экспорт всех услуг Украины в апреле снизился на 10,6%, или на $148 млн по сравнению с мартом 2023 года.

Однако, несмотря на снижение объемов IT-экспорта, технологическая отрасль остается одной из основных экспортноориентированных. Доля компьютерных услуг в общем объеме экспорта растет уже четвертый месяц подряд и составляет 43,3%.

Как отметил Степан Веселовский, CEO Львовского ІТ Кластера, на индустрию продолжают негативно влиять ряд нерешенных вопросов:

среди них отсутствие упорядоченного механизма краткосрочных командировок за границу для мужчин, занимающих ключевые позиции в компании;

а также имеющийся механизм бронирования, не до конца учитывающий особенности украинской техотрасли.

Крупнейшие получатели украинских IT-услуг

Среди иностранных получателей IT-услуг наибольшее количество валютных поступлений обеспечили Украине США — $676 млн, что составляет 40,4% ІТ-экспорта.

На втором месте Великобритания — 8,3% и $139 млн.

На третьем Мальта — 7,7% и $130 млн.

В первую 5 также вошли Израиль и Кипр, занимающие около 5% объемов экспорта IT-услуг — каждая из стран принесла около $80 млн.

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Speka По материалам:

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