путин разрешил российской «дочке» American Express самоликвидироваться — Finance.ua
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путин разрешил российской «дочке» American Express самоликвидироваться

Фондовый рынок
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путин разрешил российской «дочке» American Express самоликвидироваться
путин разрешил российской «дочке» American Express самоликвидироваться
российский диктатор владимир путин разрешил Американ Экспресс Банку провести мероприятия по добровольной ликвидации в порядке, предусмотренном законодательством рф.
Как сообщает Интерфакс-Украина, у ООО Американ Экспресс Банка имеется базовая лицензия на проведение банковских операций с денежными средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц и осуществления инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассового обслуживания физических лиц и юридических лиц). Также он не имеет права на проведение банковских операций с драгоценными металлами.
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Американ Экспресс Банк был оператором платежной системы American Express.
American Express заявила о прекращении работы в россии в начале марта 2022 года после полномасштабного российского вторжения в Украину. В конце марта того же года ЦБ рф исключил платежную систему из соответствующего реестра (в него она была внесена в июле 2013 года).
Американ Экспресс Банк принадлежит американской American Express Company. Он был зарегистрирован в декабре 2005 года, лицензию ЦБ рф он получил в начале 2006 года.
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Долгие годы эксклюзивным партнером по выпуску карт American Express был банк «Русский стандарт».
Напомним, 7 марта 2022 года международная платежная компания American Express заявила о том, что прекращает работу в россии и беларуси. Кроме того, корпорация прекратила работу с российскими банками, попавшими под санкции.
По материалам:
Фінансовий клуб
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