путин подписал закон о блокировании средств иностранных компаний, находящихся под санкциями рф — Finance.ua

путин подписал закон о блокировании средств иностранных компаний, находящихся под санкциями рф Сегодня 18:30 — Мир

путин подписал закон о блокировании средств иностранных компаний, находящихся под санкциями рф

Президент россии владимир путин подписал закон, по которому в россии будут блокировать средства и имущество иностранных компаний, против которых в рф ввели санкции.

Об этом сообщает российское пропагандистское информагентство « РИА Новости ».

Отмечается, что в 2018 году «в ответ на недружественные действия» Киева путин принял решение ввести специальные экономические меры в отношении отдельных украинских организаций и граждан. Новый закон был подготовлен и принят на его основе.

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Он предусматривает единый подход к применению специальных мер, направленных на запрет или ограничение финансовых операций, блокирование средств и другого имущества, а также финансовых операций, осуществляемых в пользу попавших под ограничения лиц.

В настоящее время такие меры применяются к иностранным государствам, органам и должностным лицам, если их действия угрожают интересам и безопасности россии и нарушают права и свободы ее граждан.

Новая законодательная инициатива вводит понятие «блокируемые лица», под которым фактически понимаются лица, чьи средства блокируются в рамках экономических ограничений.

К блокируемым лицам, кроме иностранных государств, а также иностранных организаций и граждан, лиц без гражданства, отнесены подконтрольные им юрлица, в которых такие организации и граждане имеют право прямо или косвенно распоряжаться более 50% голосов.

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Организации, осуществляющие операции с деньгами и другим имуществом, должны блокировать операции таких подконтрольных иностранцам юрлиц.

Организаторы азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе будут также обязаны отказывать в приеме ставок и выплате выигрыша участникам игр, к которым применяются специальные экономические меры.

Закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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