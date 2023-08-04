путин подписал закон о блокировании средств иностранных компаний, находящихся под санкциями рф — Finance.ua
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путин подписал закон о блокировании средств иностранных компаний, находящихся под санкциями рф

Мир
26
путин подписал закон о блокировании средств иностранных компаний, находящихся под санкциями рф
путин подписал закон о блокировании средств иностранных компаний, находящихся под санкциями рф
Президент россии владимир путин подписал закон, по которому в россии будут блокировать средства и имущество иностранных компаний, против которых в рф ввели санкции.
Об этом сообщает российское пропагандистское информагентство «РИА Новости».
Отмечается, что в 2018 году «в ответ на недружественные действия» Киева путин принял решение ввести специальные экономические меры в отношении отдельных украинских организаций и граждан. Новый закон был подготовлен и принят на его основе.
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Он предусматривает единый подход к применению специальных мер, направленных на запрет или ограничение финансовых операций, блокирование средств и другого имущества, а также финансовых операций, осуществляемых в пользу попавших под ограничения лиц.
В настоящее время такие меры применяются к иностранным государствам, органам и должностным лицам, если их действия угрожают интересам и безопасности россии и нарушают права и свободы ее граждан.
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Новая законодательная инициатива вводит понятие «блокируемые лица», под которым фактически понимаются лица, чьи средства блокируются в рамках экономических ограничений.
К блокируемым лицам, кроме иностранных государств, а также иностранных организаций и граждан, лиц без гражданства, отнесены подконтрольные им юрлица, в которых такие организации и граждане имеют право прямо или косвенно распоряжаться более 50% голосов.
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Организации, осуществляющие операции с деньгами и другим имуществом, должны блокировать операции таких подконтрольных иностранцам юрлиц.
Организаторы азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе будут также обязаны отказывать в приеме ставок и выплате выигрыша участникам игр, к которым применяются специальные экономические меры.
Закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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