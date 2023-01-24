Пункты Несокрушимости Киевщины получили еще 55 терминалов Starlink — Finance.ua

Пункты Несокрушимости Киевщины получили еще 55 терминалов Starlink
Пункты Несокрушимости Киевской области получили еще 55 терминалов спутникового интернета Starlink.
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.
Помощь региону направили Польша и Минцифры. Теперь 7 районов получат от 4 до 11 терминалов каждый, в том числе:
- Белоцерковский район — 11 терминалов;
- Бориспольский — 11;
- Броварской — 5;
- Бучанский — 8;
- Вышгородский — 4;
- Обуховский — 8;
- Фастовский — 8.
«Работаем, чтобы в любой чрезвычайной ситуации Пункты Несокрушимости были комфортными локациями, где можно подзарядиться, поработать, согреться и оставаться на связи», — прокомментировал Кулеба.
Напомним, Минцифра завезла 25 000 Starlink с начала войны. Подавляющее большинство из них использовано для военных, больниц, а также для критической инфраструктуры.
Ранее президент Владимир Зеленский подписал законы, вводящие льготный ввоз Starlink и генераторов в Украину.
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