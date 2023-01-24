Пункты Несокрушимости Киевщины получили еще 55 терминалов Starlink — Finance.ua
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Пункты Несокрушимости Киевщины получили еще 55 терминалов Starlink

Казна и Политика
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Фото: Алексей Кулеба
Фото: Алексей Кулеба
Пункты Несокрушимости Киевской области получили еще 55 терминалов спутникового интернета Starlink.
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.
Помощь региону направили Польша и Минцифры. Теперь 7 районов получат от 4 до 11 терминалов каждый, в том числе:
  • Белоцерковский район — 11 терминалов;
  • Бориспольский — 11;
  • Броварской — 5;
  • Бучанский — 8;
  • Вышгородский — 4;
  • Обуховский — 8;
  • Фастовский — 8.
«Работаем, чтобы в любой чрезвычайной ситуации Пункты Несокрушимости были комфортными локациями, где можно подзарядиться, поработать, согреться и оставаться на связи», — прокомментировал Кулеба.
Напомним, Минцифра завезла 25 000 Starlink с начала войны. Подавляющее большинство из них использовано для военных, больниц, а также для критической инфраструктуры.
Ранее президент Владимир Зеленский подписал законы, вводящие льготный ввоз Starlink и генераторов в Украину.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Mind
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