Пункты Несокрушимости Киевщины получили еще 55 терминалов Starlink — Finance.ua

Пункты Несокрушимости Киевщины получили еще 55 терминалов Starlink Сегодня 18:32 — Казна и Политика

Фото: Алексей Кулеба

Пункты Несокрушимости Киевской области получили еще 55 терминалов спутникового интернета Starlink.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

Помощь региону направили Польша и Минцифры. Теперь 7 районов получат от 4 до 11 терминалов каждый, в том числе:

Белоцерковский район — 11 терминалов;

Бориспольский — 11;

Броварской — 5;

Бучанский — 8;

Вышгородский — 4;

Обуховский — 8;

Фастовский — 8.

«Работаем, чтобы в любой чрезвычайной ситуации Пункты Несокрушимости были комфортными локациями, где можно подзарядиться, поработать, согреться и оставаться на связи», — прокомментировал Кулеба.

Напомним, Минцифра завезла 25 000 Starlink с начала войны. Подавляющее большинство из них использовано для военных, больниц, а также для критической инфраструктуры.

Ранее президент Владимир Зеленский подписал законы, вводящие льготный ввоз Starlink и генераторов в Украину.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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