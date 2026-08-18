Прямой ущерб Украины от войны вырос до почти $200 млрд Сегодня 10:04

Больше всего убытков из-за войны приходится на жилищную инфраструктуру

С начала полномасштабного вторжения Украина потеряла сотни тысяч жилых зданий, десятки тысяч километров дорог и тысячи объектов инфраструктуры. Общая сумма прямого ущерба недвижимости, инфраструктуре, транспортным средствам и запасам Украины выросла до $197,5 млрд. По сравнению с предыдущей оценкой в ​​$169,8 млрд по состоянию на ноябрь 2024 года показатель увеличился на 16%.

Такие данные приводит KSE Institute в совместной оценке с Министерством развития общин и территорий Украины, Министерством экономики Украины, другими профильными ведомствами и Национальным банком Украины.

В каком секторе самый большой ущерб

Больше всего прямых убытков приходится на жилой фонд — $65,9 млрд. Из-за войны повреждено или разрушено почти 416 тыс. жилых зданий: около 352 тыс. частных домов, 63 тыс. многоквартирных домов и около 1 тыс. общежитий.

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Больше всего пострадали города на востоке и прифронтовые регионы, однако поврежденное жилье зафиксировано по всей Украине. Именно оценка ущерба жилого фонда выросла больше всего в абсолютном значении — на $5,9 млрд.

Значительные разрушения также зафиксированы в энергетике, транспортной инфраструктуре и предприятиях.

Транспорт и предприятия

Прямой ущерб транспортной инфраструктуры составляет $42 млрд. В частности, повреждено или разрушено около 29 тыс. км дорог государственного, местного и коммунального значения.

Убытки активов «Укрзализныци» оцениваются в $5 млрд, портовой инфраструктуры — в $1,2 млрд, авиационной отрасли — в $2 млрд.

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Еще $18,4 млрд составляет ущерб активов предприятий в промышленности, строительстве и сфере услуг. С начала полномасштабного вторжения повреждены или разрушены активы около 12,6 тыс. предприятий, преимущественно малых. Среди них около 100 крупных и средних частных и около 500 государственных предприятий.

Больше всего пострадала металлургия. Почти половина оцененного ущерба предприятий приходится на Донецкую область.

Ущерб других секторов

Убытки энергетического сектора выросли до $18,3 млрд, что на 25% больше предыдущей оценки. Сектор продолжает подвергаться новым разрушениям из-за российских атак на генерирующие мощности, сети и другую критическую инфраструктуру.

Образовательная инфраструктура понесла $12,2 млрд прямых убытков. Повреждены или разрушены почти 4,8 тыс. учебных заведений в 22 регионах. Больше всего пострадали заведения среднего и дошкольного образования.

Убытки агропромышленного комплекса и земельных ресурсов оцениваются в $12,1 млрд. Более $7,1 млрд приходится на уничтоженную и поврежденную сельскохозяйственную технику, более $2 млрд — на инфраструктуру для хранения продукции, еще около $1,9 млрд — на уничтоженную и похищенную продукцию.

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Совокупный прямой ущерб объектам общественного сектора составляет около $22,8 млрд. Из них:

на здравоохранение приходится $4,5 млрд, культуру,

спорт и туризм — $4,5 млрд,

жилищно-коммунальное хозяйство — $3,8 млрд,

цифровую инфраструктуру — $1,8 млрд.

Оценка касается именно прямого ущерба физическим активам из-за их полного или частичного разрушения. Расчеты производились в соответствии с методологией Всемирного банка на основе данных государственных органов, местных администраций, статистики, открытых данных и других источников.

Из-за ограниченного доступа к оккупированным территориям и районам активных боевых действий фактический масштаб разрушений может быть больше.

В то же время ущерб, нанесенный после февраля 2026 года, в частности из-за усиленных российских ракетных атак летом, в эту оценку не вошел.

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