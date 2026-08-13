У «Дії» появились две новые категории заявлений в международный реестр убытков Сегодня 18:30

Заявления, отвечающие установленным требованиям, будут внесены в Реестр

Международный Реестр ущерба для Украины открыл возможность подавать заявления на компенсацию за государственные расходы, понесенные в результате агрессии российской федерации против Украины.

Речь идет о двух новых категориях:

Открытие этих категорий позволяет государству Украина требовать компенсации задокументированных расходов на поддержку пострадавшего населения и восстановление безопасности территорий, загрязненных минами и неразорвавшимися боеприпасами. Также это позволяет формировать необходимую доказательную базу.

Кто может подать заявление

Заявления в категориях B4 и B5 могут быть поданы государством Украины, включая его центральные, региональные и местные органы власти и учреждения.

О каких расходах можно подать заявление

Категория B4 охватывает гуманитарные расходы, направленные на поддержку пострадавшего от агрессии российской федерации населения, в том числе расходы на эвакуацию физических лиц, временное жилье и места коллективного поселения, экстренную медицинскую помощь, реабилитационные программы, а также другие расходы, непосредственно связанные с смягчением последствий.

К таким расходам может относиться, в частности, компенсация за поврежденное или разрушенное жилье по программе «єВідновлення».

Категория B5 охватывает расходы на разминирование и очистку территории Украины от неразорвавшихся боеприпасов, в частности на деятельность по разминированию, наем операторов противоминной деятельности, обследование и картирование территорий, обезвреживание и уничтожение взрывоопасных предметов, обучение местного персонала техникам разминирования и мерам безопасности, а также на информирование и обучение общественности о минной опасности.

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Заявления в обеих категориях могут подаваться только по расходам, профинансированным из Государственного бюджета Украины или бюджетов региональных и местных органов власти.

Заявления, связанные с расходами в пользу физических лиц, непосредственно пострадавших от мин и неразорвавшихся боеприпасов, подаются в категории B4. Заявления юридических лиц относительно понесенных ими расходов на разминирование и гуманитарные расходы подаются в других соответствующих категориях, которые вскоре будут открыты.

Заявления, отвечающие установленным требованиям, будут внесены в Реестр. В дальнейшем они будут переданы на рассмотрение будущей Международной компенсационной комиссии, определяющей размер надлежащей компенсации.

Как подать заявление

Заявления подаются через вебпортал Дія . От имени органа власти или учреждения это может сделать их руководитель (например, директор или председатель). Руководитель также может назначить представителя, который будет уполномочен подавать заявления от этого юридического лица, выдав такому представителю цифровые полномочия через Дію. Представителем может быть любое дееспособное физическое лицо.

B4 Государственные гуманитарные расходы по поддержке пострадавшего населения:

B5 Разминирование и очистка от неразорванных боеприпасов:

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