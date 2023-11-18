ПРРО: кого в первую очередь будут проверять? — Finance.ua

ПРРО: кого в первую очередь будут проверять? Сегодня 12:10 — Казна и Политика

ПРРО: кого в первую очередь будут проверять?

Государственная налоговая служба заявляет, что с 1 октября будут существенно уменьшены штрафы для физических лиц — предпринимателей за продажу товаров и услуг без использования РРО. Это предусматривает закон № 3219, которым отменяются налоговые льготы, введенные на период военного положения, сообщают в Государственной налоговой инспекции.

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Налоговая служба более месяца проверяет предпринимателей, работающих с регистраторами расчетных операций. В результате количество проведенных операций через РРО, а также поступления в бюджет выросли.

С 1 декабря должны вернуться и плановые проверки для определенных бизнес-категорий — соответствующий законопроект во втором чтении должна рассмотреть Верховная Рада уже в ноябре.

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По словам председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ВРУ Даниила Гетманцева, в первую очередь налоговая будет проверять:

активных ФЛП, имеющих КВЭДы в сфере торговли, но не имеющих установленного РРО;

интернет-продавцов — как ФЛП, так и юридических лиц. Для этого будут производить контрольную закупку;

большие торговые площади.

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Справка Finance.ua:

Напомним, регистратор расчетных операций (РРО) — это устройство, хранящее информацию о расчетах за товары или услуги, осуществляемые с его помощью. Он передает информацию фискальным органам. РРО может быть двух видов:

аппаратный — это обычный кассовый аппарат или фискальный принтер;

программное (ПРРО) — программное обеспечение, которое устанавливается на компьютер или другое устройство предпринимателя и может выполнять функцию регистратора операций.

ГНС предлагает вниманию налогоплательщиков, которые в соответствии с законодательством обязаны использовать в своей деятельности РРО/программные РРО (далее — ПРРО), информацию о процедуре регистрации ПРРО.

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