С 1 октября существенно уменьшаются суммы штрафов для ФЛП за продажу товаров и услуг без РРО — Finance.ua

С 1 октября существенно уменьшаются суммы штрафов для ФЛП за продажу товаров и услуг без РРО Сегодня 19:01 — Личные финансы

С 1 октября существенно уменьшаются суммы штрафов для ФЛП за продажу товаров и услуг без РРО

Государственная налоговая служба заявляет, что с 1 октября будут существенно уменьшены штрафы для физических лиц-предпринимателей за продажу товаров и услуг без использования РРО.

Это предусматривает закон № 3219 , которым отменяются налоговые льготы, введенные на период военного положения, сообщают в ГНС.

«Законом № 3219 существенно уменьшены размеры штрафных (финансовых) санкций для физических лиц-предпринимателей, являющихся плательщиками единого налога, со 100 — 150% до 25 — 50% стоимости проданных с нарушением товаров (работ, услуг), соответственно», — разъяснили в налоговой.

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Правда, эта норма не касается тех зарегистрированных плательщиков налога на добавленную стоимость, которые ведут деятельность по продаже подакцизных товаров, технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту, лекарственных средств, изделий медицинского назначения, ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов, драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования и полудрагоценных камней.

В ГНС также разъясняют, что при контрольно-проверочных мероприятиях налоговики будут проверять только тех субъектов хозяйствования, в деятельности которых существуют риски нарушения налогового и другого законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы.

Справка Finance.ua:

по закону № 3219 с 1 октября возобновляется ответственность предпринимателей за осуществление расчетных операций без использования РРО/ПРРО;

с 1 октября 2022 года предприниматели обязаны применять РРО или ПРРО при проведении расчетных операций в наличном или безналичном формате;



не будут нести ответственности за нарушение этого требования закона с 1 октября только предприниматели на:



временно оккупированных российской федерацией территориях Украины — по дату завершения временной оккупации соответствующих территорий; территориях активных боевых действий, — по дату завершения боевых действий на соответствующих территориях;

территориях возможных боевых действий — по дату прекращения возможности боевых действий на соответствующих территориях.



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