0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Проверки от Счетной палаты: какие сферы будут в фокусе в 2026 году

Казна и Политика
3
Проверки от Счетной палаты: какие сферы будут в фокусе в 2026 году
Проверки от Счетной палаты: какие сферы будут в фокусе в 2026 году
Счетная палата утвердила План работы на 2026 год. Документ, в частности, включает аудиторскую деятельность ведомства.
План формировали на основе утвержденного перечня тем внешнего финансового контроля и предложений структурных подразделений институции. Он включает ключевые направления работы: аудиты, международную деятельность, методологию, управление персоналом, коммуникацию и ІТ.
Об этом сообщила пресс-служба Палаты.

Какие проверки запланированы

В плане — 52 контрольных мероприятия, которые должны завершить в 2026 году, и еще 14 аудитов, старт которых придется на 2026-й, а завершение — на 2027-й.
Самое пристальное внимание готовятся уделить следующим отраслям:
  • оборона,
  • восстановление,
  • социальная защита,
  • государственное управление.
Читайте также

Сфера обороны: кого проверят

В секторе обороны запланировано шесть аудитов, в том числе:
  • финансовый аудит Сил территориальной обороны ВСУ;
  • аудит соответствия в части денежного довольствия военных;
  • аудит закупок беспилотных систем;
  • аудит закупок и развития вооружения и военной техники.

Сфера восстановления

В сфере восстановления проверят:
  • процесс восстановления населенных пунктов, пострадавших от агрессии россии;
  • процедуры компенсации за уничтоженное и поврежденное жилье.

Социальная сфера

Среди запланированных аудитов:
  • поддержка и реинтеграция ветеранов;
  • обеспечение лиц с инвалидностью в результате войны современными протезно-ортопедическими изделиями;
  • аудит по теме «Школьный автобус — безопасный путь к знаниям».

Политические партии, НБУ и суды

Также запланирован аудит соответствия использования средств, выделенных из государственного бюджета на финансирование уставной деятельности политических партий, аудит выполнения сметы административных расходов Национального банка Украины, аудит накопления нерассмотренных дел в судах и другие.
В рамках обновленных полномочий по контролю местных финансов проведут:
  • анализ исполнения местных бюджетов за 2025 год;
  • финансовый аудит бюджета Бучанской городской общины.
Читайте также
«Также, в соответствии с Дорожной картой внедрения финансового аудита консолидированной финансовой отчетности субъектов государственного сектора, запланировано восемь финансовых аудитов консолидированной финансовой отчетности распорядителей средств государственного бюджета», — отмечают в Счетной палате.

Ежегодные обязательные аудиты

По закону Счетная палата также проведет традиционные ежегодные проверки, в частности:
  • оценку выполнения Закона о Государственном бюджете;
  • анализ выполнения госбюджета за отчетные периоды;
  • анализы годовых отчетов АМКУ, Фонда госимущества, Минэкономики (в части публичных закупок) и других институций.
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems