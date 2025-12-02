Проверки от Счетной палаты: какие сферы будут в фокусе в 2026 году
Счетная палата утвердила План работы на 2026 год. Документ, в частности, включает аудиторскую деятельность ведомства.
План формировали на основе утвержденного перечня тем внешнего финансового контроля и предложений структурных подразделений институции. Он включает ключевые направления работы: аудиты, международную деятельность, методологию, управление персоналом, коммуникацию и ІТ.
Какие проверки запланированы
В плане — 52 контрольных мероприятия, которые должны завершить в 2026 году, и еще 14 аудитов, старт которых придется на 2026-й, а завершение — на 2027-й.
Самое пристальное внимание готовятся уделить следующим отраслям:
- оборона,
- восстановление,
- социальная защита,
- государственное управление.
Сфера обороны: кого проверят
В секторе обороны запланировано шесть аудитов, в том числе:
- финансовый аудит Сил территориальной обороны ВСУ;
- аудит соответствия в части денежного довольствия военных;
- аудит закупок беспилотных систем;
- аудит закупок и развития вооружения и военной техники.
Сфера восстановления
В сфере восстановления проверят:
- процесс восстановления населенных пунктов, пострадавших от агрессии россии;
- процедуры компенсации за уничтоженное и поврежденное жилье.
Социальная сфера
Среди запланированных аудитов:
- поддержка и реинтеграция ветеранов;
- обеспечение лиц с инвалидностью в результате войны современными протезно-ортопедическими изделиями;
- аудит по теме «Школьный автобус — безопасный путь к знаниям».
Политические партии, НБУ и суды
Также запланирован аудит соответствия использования средств, выделенных из государственного бюджета на финансирование уставной деятельности политических партий, аудит выполнения сметы административных расходов Национального банка Украины, аудит накопления нерассмотренных дел в судах и другие.
В рамках обновленных полномочий по контролю местных финансов проведут:
- анализ исполнения местных бюджетов за 2025 год;
- финансовый аудит бюджета Бучанской городской общины.
«Также, в соответствии с Дорожной картой внедрения финансового аудита консолидированной финансовой отчетности субъектов государственного сектора, запланировано восемь финансовых аудитов консолидированной финансовой отчетности распорядителей средств государственного бюджета», — отмечают в Счетной палате.
Ежегодные обязательные аудиты
По закону Счетная палата также проведет традиционные ежегодные проверки, в частности:
- оценку выполнения Закона о Государственном бюджете;
- анализ выполнения госбюджета за отчетные периоды;
- анализы годовых отчетов АМКУ, Фонда госимущества, Минэкономики (в части публичных закупок) и других институций.
