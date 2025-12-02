Проверки от Счетной палаты: какие сферы будут в фокусе в 2026 году Сегодня 08:07 — Казна и Политика

Проверки от Счетной палаты: какие сферы будут в фокусе в 2026 году

Счетная палата утвердила План работы на 2026 год. Документ, в частности, включает аудиторскую деятельность ведомства.

План формировали на основе утвержденного перечня тем внешнего финансового контроля и предложений структурных подразделений институции. Он включает ключевые направления работы: аудиты, международную деятельность, методологию, управление персоналом, коммуникацию и ІТ.

Какие проверки запланированы

В плане — 52 контрольных мероприятия, которые должны завершить в 2026 году, и еще 14 аудитов, старт которых придется на 2026-й, а завершение — на 2027-й.

Самое пристальное внимание готовятся уделить следующим отраслям:

оборона,

восстановление,

социальная защита,

государственное управление.

Сфера обороны: кого проверят

В секторе обороны запланировано шесть аудитов, в том числе:

финансовый аудит Сил территориальной обороны ВСУ;

аудит соответствия в части денежного довольствия военных;

аудит закупок беспилотных систем;

аудит закупок и развития вооружения и военной техники.

Сфера восстановления

В сфере восстановления проверят:

процесс восстановления населенных пунктов, пострадавших от агрессии россии;

процедуры компенсации за уничтоженное и поврежденное жилье.

Социальная сфера

Среди запланированных аудитов:

поддержка и реинтеграция ветеранов;

обеспечение лиц с инвалидностью в результате войны современными протезно-ортопедическими изделиями;

аудит по теме «Школьный автобус — безопасный путь к знаниям».

Политические партии, НБУ и суды

Также запланирован аудит соответствия использования средств, выделенных из государственного бюджета на финансирование уставной деятельности политических партий, аудит выполнения сметы административных расходов Национального банка Украины, аудит накопления нерассмотренных дел в судах и другие.

В рамках обновленных полномочий по контролю местных финансов проведут:

анализ исполнения местных бюджетов за 2025 год;

финансовый аудит бюджета Бучанской городской общины.

«Также, в соответствии с Дорожной картой внедрения финансового аудита консолидированной финансовой отчетности субъектов государственного сектора, запланировано восемь финансовых аудитов консолидированной финансовой отчетности распорядителей средств государственного бюджета», — отмечают в Счетной палате.

Ежегодные обязательные аудиты

По закону Счетная палата также проведет традиционные ежегодные проверки, в частности:

оценку выполнения Закона о Государственном бюджете;

анализ выполнения госбюджета за отчетные периоды;

анализы годовых отчетов АМКУ, Фонда госимущества, Минэкономики (в части публичных закупок) и других институций.

