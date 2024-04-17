Проверки бизнеса: 99% компаний добровольно платят налоги, но испытывают давление (результаты расследования) — Finance.ua

Проверки бизнеса: 99% компаний добровольно платят налоги, но испытывают давление (результаты расследования) Сегодня 15:00 — Казна и Политика

Проверки бизнеса: 99% компаний добровольно платят налоги, но испытывают давление (результаты расследования)

Основываясь на статистике обращений предпринимателей об обжаловании результатов налоговых проверок за последние семь лет, а также статистике и отчетах органов ГНС, команда Совета бизнес-омбудсмена исследовала влияние налоговых проверок на бизнес-среду и результаты для государства в разрезе поступлений в бюджет.

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Бизнес-омбудсмен Роман Ващук представил результаты расследования по собственной инициативе в отношении феномена налоговых проверок.

Совет выяснил, что 99% налоговых поступлений обеспечиваются именно за счет добровольной уплаты налогов, доля же поступлений от доначислений, определенных в результате проверок, за последние 6 лет не достигала и 1%. Тем не менее, словосочетание «налоговая проверка» нагоняет ужас на предпринимателей.

Доверие

Согласно исследованиям Совета, уровень доверия к центральному аппарату ГНС составляет 19%, тогда как к региональным налоговым органам — 13%.

Генерирование ежегодно десятков тысяч крайне формалистических и зачастую недостаточно обоснованных заключений налоговых проверок, значительная часть которых не устаивает после лет в судах, создает административную, правоохранительную, юридическую и судебную возню, которая существенно не увеличивает налоговые поступления в Украине.

«Такой подход создает неоправданные обременения для украинского бизнеса, связанные с защитой в рамках административных и судебных процедур, отнимая время у руководителей и оборотный капитал у предприятий, который мог бы быть более удачно использован для достижения целей военного времени и послевоенного восстановления. И, что даже хуже, это продолжает подрывать доверие между налогоплательщиками и налоговыми органами, которое Нацстратегия стремится восстановить», — отметил бизнес-омбудсмен Роман Ващук.

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«Вести бизнес в Украине дорого. Однако 99% компаний своевременно и честно платят налоги, несмотря на войну. И при этом все больше страдают из-за нарастания фискального давления. Бизнес, в частности члены сообщества ТПП Украины, считают несправедливым, что из-за мизерного процента нарушителей — ко всем предпринимателям применяют „презумпцию злой воли“. Среди причин такого дисконнекта — отсутствие постоянного руководства ГНС ​​как на центральном, так и на региональном уровне. Продолжаем совместную работу по изменению налогового подхода к бизнесу и формированию „налогового“ доверия между государством и бизнесом», подчеркнул во время выступления Геннадий Чижиков, президент Торгово-промышленной палаты Украины.

Проблемы

Вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей по вопросам налоговой политики Юлия Дроговоз добавила: «Наибольшей проблемой остается непрозрачность принятия органами ГНС налоговых уведомлений-решений по результатам проведенных проверок, отсутствие показателей эффективности контрольно-проверочной работы, что позволяет органам ГНС манипулировать соответствующими статистическими данными, вводя в заблуждение всех пользователей этой информации завышенными показателями доначислений налогов и штрафных санкций».

Официальная статистика ГНС ​​Украины свидетельствует, что в 2023 году большинство решений суда было принято в пользу налогоплательщиков. Судебные расходы ГНС Украины в 2023 году составили 143 738 500 грн.

«Данная статистика свидетельствует о создании неправомерного давления на добросовестных налогоплательщиков, что в конечном итоге вредит развитию экономики Украины. Бизнес считает целесообразным ввести административную и дисциплинарную ответственность налоговиков за создание неправомерного давления на компании. Возможно, тогда налоговики, как рядовые так и те, что на руководящих должностях, будут считаться с последствиями своих действий», — отметила Наталья Артемчук, менеджер комитета по налоговым и таможенным вопросам Европейской Бизнес Ассоциации.

Справка Finance.ua:

Украина создает максимально благоприятный инвестиционный климат для поощрения потенциальных инвесторов. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук. Он отметил, что привлечение американских инвестиций требуется украинской экономике для восстановления и роста. Кроме того, Украина заинтересована и в развитии логистических маршрутов и энергетическом секторе

Напомним, по предварительным данным Национального банка, в 2023 году в Украину зашли $4,25 млрд прямых иностранных инвестиций.

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