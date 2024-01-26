Проверка поставщиков питания для ВСУ: компании не выполняют обязательства — Finance.ua
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Проверка поставщиков питания для ВСУ: компании не выполняют обязательства

Казна и Политика
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Проверка поставщиков питания для ВСУ: компании не выполняют обязательства
Проверка поставщиков питания для ВСУ: компании не выполняют обязательства
Необъявленные проверки поставщиков питания Министерством обороны продолжаются. Некоторые компании не справляются со своими обязанностями.
Об этом сообщил заместитель министра обороны Виталий Половенко, передает пресс-служба Минобороны.
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«Некоторые компании, с которыми мы заключили договоры в конце 2023 года, не могут справиться со своими обязанностями. Речь идет о поставках, во-первых, качественных продуктов, во-вторых, о своевременных поставках», — заметил Половенко.
Своевременное и качественное снабжение — среди ключевых приоритетов команды Минобороны, отметил заместитель министра обороны. Поэтому чтобы такая ситуация не повторялась, в будущем закупки будет проводить ГП «Государственный оператор тыла» (ГОТ).
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Следует учитывать все нюансы и особенности военных подразделений. Поэтому информацию по таким проверкам мы будем передавать в ГОТ, ведь в будущем они будут проводить торги на питание. Каждый новый поставщик должен быть готов к оперативности. Наши военные должны забыть о проблемах с качеством и недовозом", — подчеркнул Половенко.
При несоблюдении условий договора Минобороны выставит штрафные санкции компаниям, которые срывают сроки поставки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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