Проверка поставщиков питания для ВСУ: компании не выполняют обязательства — Finance.ua

Проверка поставщиков питания для ВСУ: компании не выполняют обязательства Сегодня 15:45 — Казна и Политика

Проверка поставщиков питания для ВСУ: компании не выполняют обязательства

Необъявленные проверки поставщиков питания Министерством обороны продолжаются. Некоторые компании не справляются со своими обязанностями.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Виталий Половенко, передает пресс-служба Минобороны.

«Некоторые компании, с которыми мы заключили договоры в конце 2023 года, не могут справиться со своими обязанностями. Речь идет о поставках, во-первых, качественных продуктов, во-вторых, о своевременных поставках», — заметил Половенко.

Своевременное и качественное снабжение — среди ключевых приоритетов команды Минобороны, отметил заместитель министра обороны. Поэтому чтобы такая ситуация не повторялась, в будущем закупки будет проводить ГП «Государственный оператор тыла» (ГОТ).

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Следует учитывать все нюансы и особенности военных подразделений. Поэтому информацию по таким проверкам мы будем передавать в ГОТ, ведь в будущем они будут проводить торги на питание. Каждый новый поставщик должен быть готов к оперативности. Наши военные должны забыть о проблемах с качеством и недовозом", — подчеркнул Половенко.

При несоблюдении условий договора Минобороны выставит штрафные санкции компаниям, которые срывают сроки поставки.

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