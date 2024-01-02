Прощай MIUI: список смартфонов, которые первыми получат глобальную версию HyperOS — Finance.ua

Прощай MIUI: список смартфонов, которые первыми получат глобальную версию HyperOS Сегодня 06:45 — Технологии&Авто

Прощай MIUI: список смартфонов, которые первыми получат глобальную версию HyperOS

После презентации HyperOS в сети стали распространять информацию, что эта прошивка только для китайского рынка, а в остальном мире Xiaomi продолжит выпускать MIUI. И хотя компания так никогда не заявляла, теперь появилось официальное опровержение всех спекуляций — анонс глобального развертывания прошивки.

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Интересно, что на опубликованном изображении говорится о релизе в первом квартале 2024 года, но компания Xiaomi уже объявила о распространении обновления. Первыми за пределами Китая HyperOS получат владельцы следующих аппаратов:

Xiaomi 13, 13 Pro и 13 Ultra;

Xiaomi 13T и 13T Pro;

Xiaomi Pad 6;

Redmi Note 12;

Redmi Note 12S;

POCO F5.

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Обновление будет распространяться поэтапно. Больше поддерживаемых моделей компания объявит позже. В то же время важно напомнить, что Xiaomi не обновит устройства HyperOS, если у них разблокирован загрузчик.

Технофан По материалам:

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