Прощай MIUI: список смартфонов, которые первыми получат глобальную версию HyperOS — Finance.ua
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Прощай MIUI: список смартфонов, которые первыми получат глобальную версию HyperOS

Технологии&Авто
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Прощай MIUI: список смартфонов, которые первыми получат глобальную версию HyperOS
Прощай MIUI: список смартфонов, которые первыми получат глобальную версию HyperOS
После презентации HyperOS в сети стали распространять информацию, что эта прошивка только для китайского рынка, а в остальном мире Xiaomi продолжит выпускать MIUI. И хотя компания так никогда не заявляла, теперь появилось официальное опровержение всех спекуляций — анонс глобального развертывания прошивки.
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Интересно, что на опубликованном изображении говорится о релизе в первом квартале 2024 года, но компания Xiaomi уже объявила о распространении обновления. Первыми за пределами Китая HyperOS получат владельцы следующих аппаратов:
  • Xiaomi 13, 13 Pro и 13 Ultra;
  • Xiaomi 13T и 13T Pro;
  • Xiaomi Pad 6;
  • Redmi Note 12;
  • Redmi Note 12S;
  • POCO F5.
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Прощай MIUI: список смартфонов, которые первыми получат глобальную версию HyperOS
Обновление будет распространяться поэтапно. Больше поддерживаемых моделей компания объявит позже. В то же время важно напомнить, что Xiaomi не обновит устройства HyperOS, если у них разблокирован загрузчик.
По материалам:
Технофан
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