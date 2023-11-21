Чистая прибыль Xiaomi увеличилась на 182,9% — Finance.ua
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Чистая прибыль Xiaomi увеличилась на 182,9%

Фондовый рынок
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В третьей четверти года выручка Xiaomi составила 10 млрд USD. Чистая прибыль увеличилась на 182,9%, до 840 млн USD. Компания накопила 17,8 млрд USD денежных резервов. Это следует из обнародованной квартальной отчетности.
Расходы китайского вендора на R&D в отчетном периоде составили 700 млн USD. Это на 22% больше, чем в 2022 году. Доля задействованных в НИОКР сотрудников превысила 53%.
Прибыль компании от продаж мобильных устройств растет три квартала подряд. В структуре совокупных доходов его доля составила 16,6%. В квартальной отчетности отмечается, что в первый день продаж Xiaomi 14 компании удалось реализовать на китайском рынке более 1 млн единиц смартфонов, что стало новым абсолютным рекордом.
Потребительские товары и IoT-устройства принесли Xiaomi 3 млрд USD. Количество соединенных с платформой Xiaomi AIoT девайсов достигло 700 млн единиц. Месячная аудитория устройств Mijia выросла на 16%, до 84 млн пользователей. Количество потребителей, одновременно эксплуатирующих пять и более IoT-устройств, увеличилось на 25,9%, до 13,7 млн.
По материалам:
prostomob
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