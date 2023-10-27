Xiaomi выпустила карманный ПК размером с ТВ-приставку — Finance.ua
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Xiaomi выпустила карманный ПК размером с ТВ-приставку

Фондовый рынок
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Xiaomi выпустила карманный ПК размером с ТВ-приставку
Xiaomi выпустила карманный ПК размером с ТВ-приставку
В конце 2022 года Xiaomi представила свой первый мини-ПК, который с китайского переводят как Mi Mini или Host Mini. Теперь же компания обновила его процессор (платформа все та же — Intel NUC), сохранив размеры и внешность. Об этом сообщает ITHome.
В новом мини-компьютере вместо i5−1240P используется i5−1340P, компания обещает увеличение производительности на 10% в одноядерных задачах и на 11% в многоядерных. При этом объемы памяти и хранилища остались прежними: 16 ГБ (двухканальная) и 512 ГБ. А вот мощность модели выросла с 40 Вт до 43 Вт. Габариты и вес не увеличились: объем цельнометаллического корпуса на 112×112×38 мм составляет 440 мл.
Порты тоже не изменились: 2x Thunderbolt 4, 3x USB-A 3.2, 2x HDMI 2.1, 1x Ethernet (2.5 Гбит/с), 1x аудиоразъем 3,5 мм. То есть к компьютеру можно подключить сразу четыре 4К-монитора (через два HDMI и два Thunderbolt 4).
Цена, на удивление, ниже, чем у оригинальной модели на старте продаж: 3499 юаней или 480 долларов (против 3699 юаней).
По материалам:
t4.com.ua
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