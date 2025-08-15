Промышленность и экономика: что сейчас происходит с украинским ВВП — Finance.ua

Промышленность и экономика: что сейчас происходит с украинским ВВП
Во ІІ квартале 2025 года произошел рост реального ВВП на уровне 1,7% г/г. Так его оценивают специалисты Института экономических исследований.
Реальный ВВП, по их оценке, в июле упал на 1% к предыдущему году.
Как росла промышленность и экономика
По данным Госстата, в мае промышленное производство сократилось на 1,6% к предыдущему году после падения на 6,4% в апреле. Снижение в добывающей промышленности замедлилось: вместо 17,5% дпр оно составило 7,8%.
После предыдущих обстрелов частично возобновилась добыча нефти и газа, однако добыча угля продолжает падать из-за оккупации шахт во втором полугодии 2024 года. В то же время возросла добыча строительных материалов благодаря более активному строительству.
Обрабатывающая промышленность в мае показала прирост 0,8% дпр после сокращения на 4,5% в апреле. Производство масла продолжает уменьшаться из-за нехватки подсолнечника. В то же время росло производство одежды и обуви — вероятно, из-за военного спроса.
Аналитики говорят, что металлургия продолжила расти благодаря высокому спросу и возможностям экспорта как по железной дороге, так и по морю.
Машиностроение осталось на прошлогоднем уровне, хотя выпуск военного оборудования, скорее всего, увеличился.
Производство электроэнергии и поставки газа и пара также остались близкими к показателям 2024 года. В целом ИЭИ оценивает рост реального ВВП во ІІ квартале 2025 года на 1,7% г/г (против 0,9% в I квартале).
Оценки ИЭИ за июль
По подсчетам ИЭИ, в июле реальная валовая добавленная стоимость (ВДС) в сельском хозяйстве упала на 26% дпр из-за меньшего урожая и более низкой урожайности по сравнению с июлем 2024 года.
В то же время рост ВДС в перерабатывающей промышленности ускорился до 1,4% против 1% в июне благодаря внутреннему спросу и оборонным заказам.
Добывающая промышленность сократилась на 10% г/г из-за потерь в угольном секторе, но добыча газа улучшилась благодаря восстановлению объектов. Также возобновлялась добыча стройматериалов.
Торговля в июле росла почти такими же темпами, как в июне — около 2,6% г/г. В то же время ВДС транспорта упала почти на 9% г/г из-за уменьшения железнодорожных перевозок и отсутствия транзита газа из россии в ЕС. «Укрзализныця» перевозит меньше зерновых, ведь запасы урожая 2021−2022 годов исчерпаны.
В целом, по июльским оценкам ИЭИ реальный ВВП снизился на 1% дпр после роста на 1,5% в июне. С учетом этих тенденций ИЭИ и GET ухудшили прогноз роста экономики на 2025 год до 2,0% дпр, а на 2026 год ожидают рост на 2,8%.
