Минэкономики сохраняет прогноз роста ВВП Украины в 2025 году — министр — Finance.ua
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Минэкономики сохраняет прогноз роста ВВП Украины в 2025 году — министр

Казна и Политика
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Минэкономики сохраняет прогноз роста ВВП Украины в 2025 году — министр
Минэкономики сохраняет прогноз роста ВВП Украины в 2025 году — министр
Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства сохраняет прогноз роста реального ВВП Украины на 2025 год на уровне 2,6−2,7%
Напомним, Нацбанк на прошлой неделе снизил его с 3,1% до 2,1%.
Об этом сообщил министр Алексей Соболев, пишет interfax.
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«Наш прогноз роста ВВП в 2025 году — 2,6−2,7%. Мы пока его не обновляли. Ближе к концу августа, когда будут ясны данные по полугодию, возможно, будем обновлять данные», —
сказал он журналистам.

По его словам, рост во втором полугодии будет больше, чем в первом, потому что во втором полугодии прошлого года было замедление, связанное с разрушением энергетики российскими обстрелами.
В этом году есть проблемы с урожаем из-за погодных условий и засухи, но, с другой стороны, быстро развивается оборонно-промышленный комплекс, отметил Соболев.
Ранее заместитель главы НБУ Сергей Николайчук сообщил, что НБУ прогнозирует экономический рост Украины на 3−3,5% ВВП в 2026—2027 годах при условии улучшения ситуации с безопасностью.
В первом квартале 2025 года номинальный валовой внутренний продукт Украины достиг ₴1,9 трлн.
По данным Государственной службы статистики, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года реальный ВВП увеличился всего на 0,9%. Это свидетельствует о сохранении низких темпов экономического роста в стране.
Аналитики инвестиционной компании ICU обновили свои оценки по динамике экономики на 2025 год, снизив прогноз роста ВВП до 2,5%.
По материалам:
Finance.ua
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