Прокуратура вернула государству лес, выведенный для Медведчука

Прокуратура Киевской области вернула в государственную собственность 24 гектара леса в Обуховском районе Киевской области, которые были незаконно выведены из государственной собственности для семьи бывшего народного депутата Виктора Медведчука, который сейчас находится в рф.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Речь идет о землях лесохозяйственного назначения, расположенных в административных границах Украинского городского совета Обуховского района.

Что известно об этих земельных участках

По информации из открытых источников, указанные земельные участки оформлены на общество, конечным бенефициарным владельцем которого является жена эксдепутата-предателя, находящаяся под санкциями.

В 2004 году, когда Медведчук возглавлял Администрацию бывшего президента Украины, лесной участок был незаконно передан в его частную собственность. Это произошло вопреки требованиям земельного и лесного законодательства — на основании распоряжений Киевской областной и Обуховской районной государственных администраций, с превышением полномочий и способом, прямо запрещенным законом.

В частности, земли лесного фонда вывели из государственной собственности и изменили их целевое назначение без обязательного решения Кабинета Министров, что является грубым нарушением действующего законодательства.

В интересах государства в лице Кабинета Министров Украины Киевская областная прокуратура обратилась в суд с иском о истребовании земельного участка по незаконному владению.

Решением Хозяйственного суда города Киева от 18 июля 2024 г. иск прокуратуры был удовлетворен. Апелляционный суд оставил это решение без изменений.

Во исполнение судебного решения 26 января 2026 года государственный регистратор внес соответствующие сведения в Государственный реестр прав на недвижимое имущество, которыми право собственности на земельный участок зарегистрировано за государством.

Прокуратура продолжает системную работу по возвращению в государственную собственность земель и имущества, незаконно выбывших из государственной собственности, в частности, лесных ресурсов, имеющих стратегическое и экологическое значение для Украины.

Подозрение Медведчуку

В августе 2025 года при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры Викторе Медведчуке и еще 12 его подельникам объявлено подозрение в совершении ряда преступлений против основ национальной безопасности Украины.

По данным следствия, подозреваемые организовали масштабную информационно-подрывную деятельность против Украины. Они создали медиапроект для распространения кремлевских нарративов, оправдания вооруженной агрессии рф, призывов к изменению государственной границы Украины, разжигания национальной и религиозной розни, а также другой пропаганды в поддержку государства-агрессора.

Их действия квалифицированы по ч. 3 ст. 436−2, ч. 3 ст. 109, ч. 3 ст. 161, ч. 2 ст. 111, ч. 6 ст. 111−1 УК Украины.

