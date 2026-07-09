Производство ракет Patriot в Украине может занять годы —Bloomberg Сегодня 12:03

Любое новое оборонное предприятие на территории Украины может стать приоритетной целью российских ударов.

Организация производства ракет Patriot компании Lockheed Martin на территории Украины станет сложной задачей, особенно, если речь идет о серийном выпуске.

Об этом сообщает Bloomberg.

Напомним, 8 июля президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп провели встречу на полях саммита НАТО в Анкаре. В ходе общения с журналистами президент США заявил, что Украина может получить право на производство ракет Patriot.

Трамп предположил, что разрешение на производство может стать альтернативой дополнительным поставкам готовых ракет.

«Таким образом, вы не сможете жаловаться, что мы не предоставляем достаточно ракет», — сказал он Зеленскому.

Для производства Patriot в Украине потребуются годы

Уровень сложности будет зависеть от типа ракеты, которую будут планировать производить. В частности, ракета PAC-3, способная перехватывать баллистические цели и стоимостью около 5 млн. долларов за единицу, является одной из самых современных систем противовоздушной обороны в мире. Пока такие ракеты производят только в двух странах — США и Японии.

По словам руководителя оборонного направления Bloomberg Economics Бекки Вассер, производство ракет Patriot занимает годы, поэтому запуск такого производства в Украине не поможет удовлетворить срочные потребности страны в ближайшей перспективе.

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Она также отметила, что способность Украины быстро наращивать производство дронов и некоторых видов ракет вряд ли можно перенести на производство Patriot из-за строгого контроля США за соответствующими технологиями.

Нынешние цепи поставок для производства Patriot уже работают с высокой нагрузкой. Запуск новой производственной площадки потребует специализированного оборудования, подготовки персонала и создания сети поставщиков компонентов, что также потребует времени.

Какие компоненты сложнее всего производить

Эксперты отмечают, что некоторые элементы ракеты, например корпус, можно было бы производить относительно легко с промышленной точки зрения. При этом значительно более сложной задачей станет производство твердотопливных двигателей необходимого качества и энергетических характеристик, а также малых двигателей управления ракеты PAC-3, обеспечивающих ее маневренность на больших высотах.

Еще одним сложным элементом является система наведения и головка самонаведения, отвечающая за корректировку траектории полета ракеты на завершающем этапе перед поражением цели.

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Пока головки самонаведения для ракет PAC-3 производит компания Boeing как для американских производственных мощностей, так и для японской Mitsubishi Heavy Industries.

Вопросы безопасности производства

Любое новое оборонное предприятие на территории Украины может стать приоритетной целью российских ударов.

Старший научный сотрудник Pacific Forum Уильям Альберк считает, что оптимальным вариантом могло бы стать размещение такого производства в Польше.

На этой неделе польское правительство подписало соглашение об обслуживании ракет PAC-3 для европейских стран на предприятии в Польше.

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