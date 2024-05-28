Производство полупроводников: Китай создал третий инвестфонд с $47,5 миллиарда — Finance.ua

Производство полупроводников: Китай создал третий инвестфонд с $47,5 миллиарда Сегодня 22:46 — Технологии&Авто

Китай создал третий государственный инвестиционный фонд для развития своей полупроводниковой промышленности с уставным капиталом в 344 млрд юаней (47,5 млрд долл.).

Из него будет финансироваться разработка критически необходимого оборудования для производства микросхем, сообщает Reuters

Создание такого фонда предусмотрено ранее утвержденными планами Китая достичь самообеспечения полупроводниками, что приобрело особую актуальность после введения Соединенными Штатами и рядом других западных стран мер экспортного контроля. Такие меры должны помешать Пекину использовать передовые чипы для усиления военного потенциала.

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Третий инвестфонд индустрии интегральных микросхем с рекордным объемом аккумулированных средств официально создан 24 мая и зарегистрирован в Пекинском муниципальном управлении по регулированию рынка.

Крупнейшим акционером третьего фонда является Министерство финансов КНР с 17% акций и уплаченным капиталом в 60 млрд юаней. Вторым по размеру доли акционером (10,5%) стал Китайский банк развития (China Development Bank).

Кроме них, участниками фонда являются еще 17 организаций, среди которых пять крупных банков Китая. Взнос каждого из которых составляет около 6% от общего капитала.

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Первый инвестфонд для развития отрасли полупроводников был создан в Китае в 2014 году с уставным капиталом 138,7 млрд юаней, второй с 204 млрд юаней — в 2019 году.

Эти фонды предоставили финансирование двум крупнейшим китайским производителям микросхем Semiconductor Manufacturing International Corporation и Hua Hong Semiconductor, ведущему производителю флэш-памяти Yangtze Memory Technologies и ряду меньших компаний.

Ожидается, что одним из главных направлений финансирования из третьего фонда будет создание оборудования для производства микросхем, поставки которого из западных стран в Китай ограничены.

Укрінформ По материалам:

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