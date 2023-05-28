Великобритания планирует инвестировать $1,3 млрд в развитие собственной отрасли полупроводников — Finance.ua

Великобритания планирует инвестировать $1,3 млрд в развитие собственной отрасли полупроводников 28.05.2023, 00:27 — Технологии&Авто

Великобритания планирует инвестировать $1,3 млрд в развитие собственной отрасли полупроводников

Отмечается, что вместо того, чтобы тратить большие средства на заводы по производству передовых кремниевых чипов, Великобритания планирует сосредоточиться на областях, где страна уже имеет преимущество.

Об этом сообщает Reuters

Премьер-министр Риши Сунак заявил, что это поможет Великобритании создать «конкурентное преимущество на мировой арене».

Хотя компании этого сектора приветствовали публикацию стратегии, они подвергли критике масштабы поддержки.

Разработчик чипов для искусственного интеллекта Graphcore назвал ее «скромной» по сравнению с такими странами как Германия, а руководитель производителя графена Paragraf назвал ее «вялой».

«Капиталовложение Великобритании — это ничто иное, как ошибка округления в этой области», — сказал Саймон Томас, генеральный директор и основатель Paragraf, называющий себя единственной компанией в мире, способной производить графен для массового производства чипов.

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