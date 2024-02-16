Производитель нефтедобывающего оборудования Weatherford попал в список спонсоров войны — Finance.ua

Производитель нефтедобывающего оборудования Weatherford попал в список спонсоров войны Сегодня 11:45 — Фондовый рынок

Производитель нефтедобывающего оборудования Weatherford попал в список спонсоров войны

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло ирландско-американскую компанию Weatherford International в перечень международных спонсоров войны.

Об этом сообщается на сайте НАПК.

«Компания Weatherford International продолжает работать в рф, платить там налоги на миллионы долларов США и обеспечивать технологические возможности страны-агрессора в нефтяной отрасли. Это стало основанием для внесения компании в список спонсоров войны», — говорится в сообщении.

Weatherford International специализируется на производстве и поставках нефтедобывающего оборудования и предоставлении сервисных услуг нефтегазовым предприятиям. Она работает в россии 16 лет, создала там более 2,5 тыс. рабочих мест и содержит на территории россии сервисные предприятия, базы и предприятия машиностроения.

В россии Weatherford представлена ​​через ООО «Везерфорд Холдингз (Рус)», ООО «Везерфорд» и ООО «Везерфорт Бизнес Сервис». В 2022 году они вместе уплатили налогов в бюджет агрессора более чем на $15 млн.

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Среди партнеров Weatherford в россии есть нефтяная компания «Роснефть», которая остается основным заказчиком ее услуг.

Компания также продолжает быть активным участником импортно-экспортных операций с рф. В период с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2023 года она импортировала товаров в россию почти на $1,5 млн. Среди них: материалы и запчасти для нефтегазовой промышленности.

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Weatherford намерен продолжать выполнять действующие контракты и заключать новые договоры с заказчиками в россии.

В своей отчетности Weatherford пообещала выполнять договорные обязательства с учетом международных санкций. Компания успешно перестроила каналы поставки оборудования после наложения цивилизованным миром санкций на рф, заменив поставщиков на российские или на другие иностранные компании. Это демонстрирует не только экономическую и технологическую поддержку агрессора компанией, но и идеологическую.

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