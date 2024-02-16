Производитель нефтедобывающего оборудования Weatherford попал в список спонсоров войны — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Производитель нефтедобывающего оборудования Weatherford попал в список спонсоров войны

Фондовый рынок
5
Производитель нефтедобывающего оборудования Weatherford попал в список спонсоров войны
Производитель нефтедобывающего оборудования Weatherford попал в список спонсоров войны
Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло ирландско-американскую компанию Weatherford International в перечень международных спонсоров войны.
Об этом сообщается на сайте НАПК.
«Компания Weatherford International продолжает работать в рф, платить там налоги на миллионы долларов США и обеспечивать технологические возможности страны-агрессора в нефтяной отрасли. Это стало основанием для внесения компании в список спонсоров войны», — говорится в сообщении.
Читайте также
Weatherford International специализируется на производстве и поставках нефтедобывающего оборудования и предоставлении сервисных услуг нефтегазовым предприятиям. Она работает в россии 16 лет, создала там более 2,5 тыс. рабочих мест и содержит на территории россии сервисные предприятия, базы и предприятия машиностроения.
В россии Weatherford представлена ​​через ООО «Везерфорд Холдингз (Рус)», ООО «Везерфорд» и ООО «Везерфорт Бизнес Сервис». В 2022 году они вместе уплатили налогов в бюджет агрессора более чем на $15 млн.
Читайте также
Среди партнеров Weatherford в россии есть нефтяная компания «Роснефть», которая остается основным заказчиком ее услуг.
Компания также продолжает быть активным участником импортно-экспортных операций с рф. В период с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2023 года она импортировала товаров в россию почти на $1,5 млн. Среди них: материалы и запчасти для нефтегазовой промышленности.
Читайте также
Weatherford намерен продолжать выполнять действующие контракты и заключать новые договоры с заказчиками в россии.
В своей отчетности Weatherford пообещала выполнять договорные обязательства с учетом международных санкций. Компания успешно перестроила каналы поставки оборудования после наложения цивилизованным миром санкций на рф, заменив поставщиков на российские или на другие иностранные компании. Это демонстрирует не только экономическую и технологическую поддержку агрессора компанией, но и идеологическую.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.