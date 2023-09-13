Программу компенсаций за поврежденное и уничтоженное жилье планируют усовершенствовать — Finance.ua

Программу компенсаций за поврежденное и уничтоженное жилье планируют усовершенствовать Сегодня 09:47 — Недвижимость

Программу компенсаций за поврежденное и уничтоженное жилье планируют усовершенствовать

В Украине проведут серию публичных консультаций для общественности с целью улучшения механизма выплат компенсаций за поврежденное/уничтоженное в результате войны жилье.

Об этом сообщила глава парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк.

«…Парламент еще в феврале 2023 года принял закон о компенсациях. Это важный шаг в обеспечении социальной защиты граждан и программа работает довольно результативно. Но мы понимаем, что ее нужно улучшать», — отметила Шуляк.

По инициативе депутата для граждан Украины проведут серию публичных консультаций, в ходе которых общественность сможет указать на наиболее часто встречающиеся недостатки программы и высказать предложения по их преодолению.

На основе этих предложений будут внесены изменения в Закон Украины № 2923-IX, регулирующий механизм компенсаций за поврежденное или разрушенное жилье, и Государственный реестр имущества, поврежденного и уничтоженного в результате российской агрессии.

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К обсуждению приглашены председатели и депутаты громад, представители комиссий, принимающих решение о компенсациях за уничтоженные объекты недвижимого имущества, независимые украинские и международные эксперты, профильные ГО, технические инвентаризаторы, оценщики имущества, судьи, нотариусы и т. д.

Первое обсуждение состоится 20 сентября. Его проведут для жителей западных и северных регионов Украины, имеющих поврежденное имущество, а также тех, кто в этом регионе имеет поврежденное имущество, но проживает за его пределами.

Вторая публичная консультация намечена на 27 сентября для жителей восточных и центральных областей Украины.

Третья — для жителей южных областей Украины и АР Крым состоится 3 октября.

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Укрінформ По материалам:

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