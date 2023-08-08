Запущен компенсационный онлайн-калькулятор для владельцев уничтоженного во время войны жилья — Finance.ua

Запущен компенсационный онлайн-калькулятор для владельцев уничтоженного во время войны жилья Сегодня 15:00 — Недвижимость

Команда «Верни свое» при поддержке UST-Ukraine Support Team запустила компенсационный онлайн-калькулятор для владельцев уничтоженного во время войны жилья, сообщила пресс-служба проекта.

Калькулятор размещен на сайте проекта.

Для онлайн-расчета необходимо выбрать тип разрушенной недвижимости (квартира или частный дом), указать основные параметры: для квартиры — регион, конкретный район, площадь; период строительства; количество комнат; для дома — место расположения и площадь.

При разработке этого онлайн-калькулятора использовались коэффициенты и показатели, определенные в Порядке компенсации за уничтоженные объекты недвижимого имущества, а также в приказе Минвосстановления № 408 от 17 мая 2023 года.

Предусмотрена возможность загрузить калькуляцию в отдельном файле с более подробной информацией, где указаны все составляющие формул вычисления размера возмещения.

Такие формулы будут использовать в своей работе компенсационные комиссии.

Алгоритм вычислений учитывает нормативное условие о том, что размер компенсации устанавливается на уровне, не ниже стоимости строительства жилья соответствующей площади, рассчитанной по показателю опосредованной стоимости в регионах Украины. Если сумма компенсации, полученная на основе введенных пользователем параметров, будет меньше опосредованного показателя, калькулятор автоматически определит корректный размер возмещения, то есть минимальную сумму компенсации, на которую может рассчитывать потерпевший.

Как сообщалось, с 1 августа в «Дія» стартовал прием заявок на компенсацию за разрушенное из-за войны жилье.

Компенсации будут выплачиваться единоличным владельцам жилья, которое было разрушено из-за боевых действий после 24 февраля 2022 года, не подлежит восстановлению и размещено на неоккупированной территории и не в зоне активных боевых действий. Кроме того, в реестре должно быть зарегистрировано информационное сообщение об уничтоженном имуществе, поданное его владельцем.

Заявки будут рассматривать комиссии, ранее созданные при органах местного самоуправления для обработки заявок «єВідновлення».

На этом этапе компенсации будут выплачиваться посредством электронных жилищных сертификатов на приобретение жилья. Минвосстановления также разрабатывает механизм выплаты средств на строительство новых частных домов на земельном участке получателя компенсации.

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