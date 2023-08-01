Компенсация за уничтоженное жилье: стартует подача заявок через «Дія» — Finance.ua
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Компенсация за уничтоженное жилье: стартует подача заявок через «Дія»

Личные финансы
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Компенсация за уничтоженное жилье: стартует подача заявок через «Дія»
Компенсация за уничтоженное жилье: стартует подача заявок через «Дія»
Сегодня, 1 августа, стартует второй этап реализации государственной программы по обеспечению жильем украинцев, чье жилье было повреждено или уничтожено в результате вооруженной агрессии рф.
Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
«С сегодняшнего дня владельцы жилья, чье жилье было уничтожено, смогут подать заявление на получение компенсации для приобретения новой квартиры или дома. Сделать это можно через приложение „Дія“», — сказано в сообщении.

Кто сможет получить компенсацию

Получить компенсацию смогут только единоличные собственники жилья, которое:
  • разрушено из-за боевых действий после 24 февраля;
  • не подлежит восстановлению;
  • расположено на неоккупированной территории и не в зоне активных боевых действий.

Как получить компенсацию:

  • сначала следует подать информационное сообщение о поврежденном и уничтоженном недвижимом имуществе (если еще не было подано);
  • после этого подать заявление на получение компенсации, воспользовавшись услугой «єВідновлення» в приложении «Дія»:
Для подачи заявления требуется:
  • выбрать льготную категорию, если есть;
  • предоставить контактные данные;
  • заказать справку о несудимости в «Дія».
Инфографика: mtu.gov.ua
Инфографика: mtu.gov.ua
Поданные заявления будут рассматриваться специальной комиссией, созданной при органах местного самоуправления. Эти же комиссии будут обследовать уничтоженное жилье и принимать решение о предоставлении компенсации.
Впоследствии будет открыта возможность подачи заявления на получение компенсации через ЦПАУ, нотариуса и орган социальной защиты.
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Сама компенсация будет предоставляться заявителям в форме электронного жилищного сертификата. Его можно будет использовать для покупки жилья на первичном или вторичном рынках или инвестиции в будущую недвижимость.
Следующим этапом развития программы помощи будет выплата средств на строительство нового частного дома на собственном земельном участке. Соответствующий механизм разрабатывается Министерством восстановления.

«єВідновлення»: как получить помощь на восстановление поврежденного россией имущества 🧐

По материалам:
Finance.ua
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