Компенсация за уничтоженное жилье: стартует подача заявок через «Дія» — Finance.ua

Компенсация за уничтоженное жилье: стартует подача заявок через «Дія» Сегодня 17:40 — Личные финансы

Компенсация за уничтоженное жилье: стартует подача заявок через «Дія»

Сегодня, 1 августа, стартует второй этап реализации государственной программы по обеспечению жильем украинцев, чье жилье было повреждено или уничтожено в результате вооруженной агрессии рф.

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

«С сегодняшнего дня владельцы жилья, чье жилье было уничтожено, смогут подать заявление на получение компенсации для приобретения новой квартиры или дома. Сделать это можно через приложение „Дія“», — сказано в сообщении.

Кто сможет получить компенсацию

Получить компенсацию смогут только единоличные собственники жилья, которое:

разрушено из-за боевых действий после 24 февраля;

не подлежит восстановлению;

расположено на неоккупированной территории и не в зоне активных боевых действий.

Как получить компенсацию:

сначала следует подать информационное сообщение о поврежденном и уничтоженном недвижимом имуществе (если еще не было подано);

после этого подать заявление на получение компенсации, воспользовавшись услугой «єВідновлення» в приложении «Дія»:

Для подачи заявления требуется:

выбрать льготную категорию, если есть;

предоставить контактные данные;

заказать справку о несудимости в «Дія».

Инфографика: mtu.gov.ua

Поданные заявления будут рассматриваться специальной комиссией, созданной при органах местного самоуправления. Эти же комиссии будут обследовать уничтоженное жилье и принимать решение о предоставлении компенсации.

Впоследствии будет открыта возможность подачи заявления на получение компенсации через ЦПАУ, нотариуса и орган социальной защиты.

Сама компенсация будет предоставляться заявителям в форме электронного жилищного сертификата. Его можно будет использовать для покупки жилья на первичном или вторичном рынках или инвестиции в будущую недвижимость.

Следующим этапом развития программы помощи будет выплата средств на строительство нового частного дома на собственном земельном участке. Соответствующий механизм разрабатывается Министерством восстановления.

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