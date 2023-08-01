По программе «єВідновлення» согласовали заявлений на почти ₴400 миллионов — Finance.ua

По программе «єВідновлення» согласовали заявлений на почти ₴400 миллионов Сегодня 15:32 — Личные финансы

По программе «єВідновлення» согласовали заявлений на почти ₴400 миллионов

В рамках программы «єВідновлення» уже согласована выплата помощи 4806 заявителям на общую сумму 389 миллионов гривен.

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

«Продолжаем еженедельно работать с комиссиями местного самоуправления, которые, собственно, и принимают решение о предоставлении помощи. Нужно понимать, чем быстрее они прорабатывают заявки, тем быстрее люди получают деньги и соответственно имеют возможность подготовиться к зиме. Подчеркну, что „єВідновлення“ - это лишь первый этап, и он покрывает лишь небольшие по объему ремонты. Следующий этап — запуск компенсации за уничтоженное жилье. Для тех украинцев, чье жилье осталось на оккупированных территориях, или чье жилье было повреждено и уже сделано или требует капитального ремонта жилья — уже разрабатываются и утверждаются механизмы, в том числе совместно с международными финансовыми институтами», — прокомментировал министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Читайте также Компенсация по программе єВідновлення: в Киевской области утвердили заявок более чем на 112 млн грн

В общем, со старта реализации программы «єВідновлення» 10 мая украинцы уже подали 31 176 заявлений для получения денежной помощи на мелкий ремонт поврежденного жилья.

Больше всего заявлений подали жители Харьковской, Киевской, Херсонской, Николаевской и Донецкой областей.

Кроме того, при органах местного самоуправления создано 520 комиссий. Они рассматривают заявления, обследуют поврежденное жилье и принимают решение о назначении помощи.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.