Компенсация по программе єВідновлення: в Киевской области утвердили заявок более чем на 112 млн грн — Finance.ua

Компенсация по программе єВідновлення: в Киевской области утвердили заявок более чем на 112 млн грн Сегодня 16:30 — Личные финансы

Компенсация по программе єВідновлення: в Киевской области утвердили заявок более чем на 112 млн грн

В Киевской области по программе «єВідновлення» согласовано решение о выплате по 1311 заявкам на компенсацию на общую сумму более 112 млн грн.

Об этом сообщил заместитель начальника Киевской областной военной администрации Николай Бойко на брифинге.

«Хочу отметить, что это лишь промежуточный результат, в обработке остается еще более 3800 заявок. Это достаточно большой объем работы. Но комиссии работают каждый день, чтобы как можно быстрее обработать заявки, и жители смогли получить средства и восстановить свои дома до зимы. Прием заявок и работа комиссий продолжаются», — отметил Бойко.

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Как сообщалось, 10 мая стартовала программа государственной помощи «єВідновлення», предусматривающая оказание помощи на текущий ремонт жилья, поврежденного в результате войны. Максимальная сумма на один объект — 200 тыс. грн.

Денежные средства можно использовать на приобретение строительных материалов, оплату строительных работ, а также услуги подрядчиков, имеющих соответствующие коды для работы, а их продавцы подали заявку на участие в программе через портал «Дія».

Бойко напомнил, что 18 июля начат второй этап программы, предусматривающий компенсацию за уничтоженное жилье. Подать заявку через «Дію» могут жители Мощуна и Бородянки. Впоследствии все владельцы уничтоженного в результате российской военной агрессии жилья смогут подать такие заявления и после рассмотрения комиссии получить компенсацию в виде безналичного жилищного сертификата. Его можно будет использовать для покупки квартиры или дома.

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