В рамках «єВідновлення» уже согласовали выплаты более чем на 304 млн гривен — Finance.ua

В рамках «єВідновлення» уже согласовали выплаты более чем на 304 млн гривен
В Украине продолжается начисление и выплата компенсаций владельцам поврежденного жилья, выплаты согласованы 3772 заявителям.
Об этом сообщила глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк.
«По состоянию на 24 июля у нас есть 3 772 заявления, по которым согласована выплата компенсаций на ремонт жилья. Общая сумма составляет 304,1 млн грн и постоянно увеличивается в процессе дальнейшего рассмотрения заявлений», — сообщила председатель профильного комитета.
Она добавила, что согласованные выплаты являются общей суммой средств, утвержденных местными властями, переданы на выплату, обработаны банком и зачислены на счета заявителей.
«Сейчас зарегистрировано 29 486 заявлений, из которых 7 613 уже ожидают обработки, а 14 105 требуют доработки. Всего над рассмотрением заявлений работают 518 комиссий. Больше всего заявлений обработали в Киевской и Харьковской областях», — сказала Шуляк.
Она подчеркнула, что это всего лишь первый этап выплаты компенсаций по программе «єВідновлення», которая касается владельцев поврежденного жилья. В настоящее время началось тестирование второй очереди, когда компенсацию должны получить украинцы, жилье которых полностью уничтожено.
Напомним, с 10 мая 2023 года в Украине стартовала программа «єВідновлення», в рамках которой компенсацию до 200 тыс. грн на ремонт начали получать владельцы поврежденного жилья. С 15 августа программа выплаты компенсаций будет распространяться на владельцев разрушенного жилья.
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