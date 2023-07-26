В рамках «єВідновлення» уже согласовали выплаты более чем на 304 млн гривен — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В рамках «єВідновлення» уже согласовали выплаты более чем на 304 млн гривен

15
В рамках «єВідновлення» уже согласовали выплаты более чем на 304 млн гривен
В рамках «єВідновлення» уже согласовали выплаты более чем на 304 млн гривен
В Украине продолжается начисление и выплата компенсаций владельцам поврежденного жилья, выплаты согласованы 3772 заявителям.
Об этом сообщила глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк.
«По состоянию на 24 июля у нас есть 3 772 заявления, по которым согласована выплата компенсаций на ремонт жилья. Общая сумма составляет 304,1 млн грн и постоянно увеличивается в процессе дальнейшего рассмотрения заявлений», — сообщила председатель профильного комитета.
Она добавила, что согласованные выплаты являются общей суммой средств, утвержденных местными властями, переданы на выплату, обработаны банком и зачислены на счета заявителей.
Читайте также
«Сейчас зарегистрировано 29 486 заявлений, из которых 7 613 уже ожидают обработки, а 14 105 требуют доработки. Всего над рассмотрением заявлений работают 518 комиссий. Больше всего заявлений обработали в Киевской и Харьковской областях», — сказала Шуляк.
Она подчеркнула, что это всего лишь первый этап выплаты компенсаций по программе «єВідновлення», которая касается владельцев поврежденного жилья. В настоящее время началось тестирование второй очереди, когда компенсацию должны получить украинцы, жилье которых полностью уничтожено.
Напомним, с 10 мая 2023 года в Украине стартовала программа «єВідновлення», в рамках которой компенсацию до 200 тыс. грн на ремонт начали получать владельцы поврежденного жилья. С 15 августа программа выплаты компенсаций будет распространяться на владельцев разрушенного жилья.

єВідновлення: как получить помощь на восстановление поврежденного россией имущества

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.