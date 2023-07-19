«єВідновлення»: украинцы подали почти полмиллиона заявок о поврежденном имуществе — Finance.ua

«єВідновлення»: украинцы подали почти полмиллиона заявок о поврежденном имуществе Сегодня 15:15 — Казна и Политика

Украинцы подали около 468 тысяч заявок о поврежденном имуществе с помощью сервиса «єВідновлення» в приложении «Дія».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова на брифинге.

Он отметил, что пока еще не известен объем поврежденного имущества в Украине. Однако уже запущен соответствующий сервис, где владельцы жилья могут зафиксировать повреждение имущества, загрузить фото и подать заявку через «Дія».

По его словам, жители Украины уже подали 468 тысяч заявок по регистрации поврежденного имущества. Также подано 27 тысяч заявок на возобновление такого имущества.

Министр сообщил, что в Украине запустили новый этап программы «єВідновлення». Теперь владельцы разрушенного жилья в Киевской области могут подать заявление в приложении «Дія» и получить компенсацию.

При этом украинцы могут подать заявки и без смартфонов. В этом помогает специальная комиссия, которую формирует местная громада.

Федоров сообщил, что уже сформировано более 500 комиссий. Они обрабатывают около 10 тысяч заявок на компенсацию средств за разрушенное жилье.

К тому же уже более тысячи человек получили компенсации на электронную карточку, специально созданную для проекта «єВідновлення».

Он отметил, что в настоящее время украинцы уже получили первые 114 млн и начали восстанавливать свое жилье.

Министр добавил, что проект финансирует правительство США в Украине через Агентство США по международному развитию (USAID). Это помогает сделать его прозрачным.

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