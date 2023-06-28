«Скоро — это не месяцы»: Шмыгаль раскритиковал местные власти за задержку выплат по єВідновленню Сегодня 11:10 — Казна и Политика

Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал местные власти «в разы» ускорить процесс оценки поврежденного жилья и выплат в рамках программы єВідновлення.

Об этом он заявил во время заседания правительства.

По его словам, по программе єВідновлення подано 21 600 заявлений, тогда как только 378 заявлений (2%) переданы на выплату.

«Это неудовлетворительная работа! Правительство создало все инструменты, приняло необходимые постановления, порядки и документы, создало цифровую архитектуру всего процесса. Местные руководители и комиссии должны в разы ускориться», — подчеркнул Шмыгаль.

«Быстро — это не месяцы, а недели, которые даем на исправление ситуации», — добавил он.

Правительство также утвердило два распоряжения, которые позволяют привлечь средства от Международного банка реконструкции и развития. Речь идет о льготном кредите в размере 70 млн долларов и гранте на 152,5 млн долларов для реализации программы єВідновлення.

«То есть более 8 млрд грн сможем направить на восстановление жилья наших граждан. Десятки тысяч семей смогут получить средства, чтобы как можно скорее отремонтировать свои дома, пострадавшие от российского террора», — резюмировал премьер.

Економічна Правда По материалам:

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