Программа «Покупай украинское»: стало известно, когда запустят механизм кешбэка за покупку товаров — Finance.ua

Программа «Покупай украинское»: стало известно, когда запустят механизм кешбэка за покупку товаров Сегодня 16:15 — Казна и Политика

Программа «Покупай украинское»: стало известно, когда запустят механизм кешбэка за покупку товаров

Запуск механизма кешбэка в рамках государственной программы «Покупай украинское» запланирован на начало сентября 2024 года, сейчас идет работа над нормативным документом.

Об этом сообщил народный депутат фракции «Голос» Ярослав Железняк, ссылаясь на заявление первого вице-премьер-министра экономики Юлии Свириденко во время «Часа вопросов к правительству» в Верховной Раде 21 июня.

Напомним, 26 февраля во время мероприятия «Сделано в Украине» президент Владимир Зеленский заявил, что уже в этом году в Украине должна заработать программа национального кешбэка «Покупай украинское». По этой программе украинцы смогут получать часть средств, израсходованных на товары украинских производителей.

Как рассказала Свириденко, программа кшбэка сейчас прорабатывается.

В Минэкономики работают над нормативным документом и в течение месяца представят результаты. Запуск программы планируется с 1 сентября 2024 года.

Запуск программы кешбэка уже несколько раз отсрочивался. Сначала заместитель главы Офиса Президента Украины Ростислав Шурма рассказывал, что программа кешбэка полностью готова и ждет согласования с международными партнерами. В ОП надеялись, что она будет представлена ​​до конца марта, но не получилось.

Ранее министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что планируется запустить анонсированную ранее программу «Украинский кешбэк» до конца лета этого года.

Діло По материалам:

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