Программа Find My Device на Android научилась находить неизвестные трекеры и защищать от слежки — Finance.ua
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Программа Find My Device на Android научилась находить неизвестные трекеры и защищать от слежки

Технологии&Авто
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Программа Find My Device на Android научилась находить неизвестные трекеры и защищать от слежки
Программа Find My Device на Android научилась находить неизвестные трекеры и защищать от слежки
Операционная система Android теперь не только будет предупреждать об обнаружении неизвестных Bluetooth-трекеров рядом, но и позволит отыскивать их и обезвреживать, чтобы сделать невозможной слежку.
Об этом сообщили в Google.
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Компания добавляет в программу Find My Device для совместимых трекеров две новые полезные функции, которые могут помочь пользователю избавиться от нежелательной слежки с помощью Bluetooth-трекеров, предназначенных изначально для поиска вещей и любимцев, которые теряются.

Какие функции появятся

Первое новшество позволяет временно остановить определение местоположения.
Эту функцию необходимо включить в случае, если на телефон пришло уведомление об обнаружении неизвестного трекера.
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Она блокирует обновление геолокации телефона с помощью трекеров на 24 часа.
Вторая функция называется «Найти рядом». Она поможет определить, где находится трекер, если вы его не видите.
Нажав на оповещение о неизвестном трекере, вы сможете увидеть карту, где в последний раз было замечено, что трекер движется вместе с вами.
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Оттуда вы можете воспроизвести звук, чтобы проверить, можете ли вы его найти. Владелец трекера при этом не должен получить уведомление о его активации, утверждает Google.
По материалам:
НВ
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