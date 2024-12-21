Программа Find My Device на Android научилась находить неизвестные трекеры и защищать от слежки — Finance.ua

Программа Find My Device на Android научилась находить неизвестные трекеры и защищать от слежки
Операционная система Android теперь не только будет предупреждать об обнаружении неизвестных Bluetooth-трекеров рядом, но и позволит отыскивать их и обезвреживать, чтобы сделать невозможной слежку.
Об этом сообщили в Google.
Компания добавляет в программу Find My Device для совместимых трекеров две новые полезные функции, которые могут помочь пользователю избавиться от нежелательной слежки с помощью Bluetooth-трекеров, предназначенных изначально для поиска вещей и любимцев, которые теряются.
Какие функции появятся
Первое новшество позволяет временно остановить определение местоположения.
Эту функцию необходимо включить в случае, если на телефон пришло уведомление об обнаружении неизвестного трекера.
Она блокирует обновление геолокации телефона с помощью трекеров на 24 часа.
Вторая функция называется «Найти рядом». Она поможет определить, где находится трекер, если вы его не видите.
Нажав на оповещение о неизвестном трекере, вы сможете увидеть карту, где в последний раз было замечено, что трекер движется вместе с вами.
Оттуда вы можете воспроизвести звук, чтобы проверить, можете ли вы его найти. Владелец трекера при этом не должен получить уведомление о его активации, утверждает Google.
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