Украинская компания представила GPS-трекер для животных: как это работает — Finance.ua
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Украинская компания представила GPS-трекер для животных: как это работает

Технологии&Авто
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Украинская компания представила GPS-трекер для животных: как это работает
Украинская компания представила GPS-трекер для животных: как это работает, Фото: Andrey Klen
Украинская продуктовая компания Petcube представила свой первый GPS-трекер для домашних питомцев.
Об этом рассказал в Facebook соучредитель и дизайн-директор Petcube Андрей Клен.

Как это работает

Устройство прикрепляется к ошейнику животного. Оно подключается к мобильным сетям и передает данные о местонахождении, маршрутах и ​​активности животного непосредственно в приложении.
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Трекер позволяет установить виртуальные заборы и безопасные зоны. Также можно получать уведомления, если домашний питомец отойдет слишком далеко.
GPS Tracker от Petcube оснащен светодиодной подсветкой и специальным звуковым сигналом для дополнительного поиска. Устройство защищено водостойким корпусом с сертификатом IP67 и обладает гибким силиконовым чехолом, который подсвечивается в темноте.
Ранее компания запустила новое поколение компактных камер для животных Petcube Cam 360.
По материалам:
Ain.Ua
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