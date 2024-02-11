Украинская компания представила GPS-трекер для животных: как это работает — Finance.ua

Украинская компания представила GPS-трекер для животных: как это работает
Украинская продуктовая компания Petcube представила свой первый GPS-трекер для домашних питомцев.
Об этом рассказал в Facebook соучредитель и дизайн-директор Petcube Андрей Клен.
Как это работает
Устройство прикрепляется к ошейнику животного. Оно подключается к мобильным сетям и передает данные о местонахождении, маршрутах и активности животного непосредственно в приложении.
Трекер позволяет установить виртуальные заборы и безопасные зоны. Также можно получать уведомления, если домашний питомец отойдет слишком далеко.
GPS Tracker от Petcube оснащен светодиодной подсветкой и специальным звуковым сигналом для дополнительного поиска. Устройство защищено водостойким корпусом с сертификатом IP67 и обладает гибким силиконовым чехолом, который подсвечивается в темноте.
Ранее компания запустила новое поколение компактных камер для животных Petcube Cam 360.
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