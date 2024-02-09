Владелец соцсети Snapchat сокращает еще 10% штата сотрудников — Finance.ua
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Владелец соцсети Snapchat сокращает еще 10% штата сотрудников

Технологии&Авто
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Владелец соцсети Snapchat сокращает еще 10% штата сотрудников
Владелец соцсети Snapchat сокращает еще 10% штата сотрудников
Американская компания Snap, которой принадлежит социальная сеть Snapchat, заявила о сокращении еще 10% своего персонала по всему миру — около 500 сотрудников.
Об этом сообщает CNBC.
Компания ожидает, что такое решение будет стоить ей от 55 млн до 75 млн долларов.
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С 2022 года Snap уже провела несколько раундов увольнений — в последний раз в ноябре прошлого года, сократив небольшое количество сотрудников, работающих над ее продуктами.
Последний именно «масштабный» раунд сокращений компании состоялся в августе 2022 года, когда она уволила 20% персонала и реструктуризировала свои бизнес-направления.
Отмечается, что Snap является одной из многих технологических компаний, продолжающей сокращение штата в 2024 году. В общей сложности почти 24 тыс. работников техкомпаний потеряли работу только в январе. Уже в текущем месяце компании Okta и Zoom также заявили о сокращении штата.
По материалам:
Укрінформ
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