Владелец соцсети Snapchat сокращает еще 10% штата сотрудников — Finance.ua

Владелец соцсети Snapchat сокращает еще 10% штата сотрудников 09.02.2024, 00:44 — Технологии&Авто

Владелец соцсети Snapchat сокращает еще 10% штата сотрудников

Американская компания Snap, которой принадлежит социальная сеть Snapchat, заявила о сокращении еще 10% своего персонала по всему миру — около 500 сотрудников.

Об этом сообщает CNBC.

Компания ожидает, что такое решение будет стоить ей от 55 млн до 75 млн долларов.

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С 2022 года Snap уже провела несколько раундов увольнений — в последний раз в ноябре прошлого года, сократив небольшое количество сотрудников, работающих над ее продуктами.

Последний именно «масштабный» раунд сокращений компании состоялся в августе 2022 года, когда она уволила 20% персонала и реструктуризировала свои бизнес-направления.

Отмечается, что Snap является одной из многих технологических компаний, продолжающей сокращение штата в 2024 году. В общей сложности почти 24 тыс. работников техкомпаний потеряли работу только в январе. Уже в текущем месяце компании Okta и Zoom также заявили о сокращении штата.

Укрінформ По материалам:

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