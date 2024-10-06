Pebblebee выпустила трекеры с поддержкой Apple Find My и Google Find My Device (фото) — Finance.ua

Pebblebee выпустила трекеры с поддержкой Apple Find My и Google Find My Device (фото) Сегодня 03:20 — Технологии&Авто

Pebblebee выпустила трекеры с поддержкой Apple Find My и Google Find My Device (фото)

Компания Pebblebee уже долгое время выпускает трекеры, поддерживающие сеть Apple Find My. А в начале этого года она представила трекеры, также совместимые с Google Find My Device.

Теперь компания анонсировала новую серию Bluetooth-трекеров, поддерживающую оба сервиса.

С Pebblebee Universal вам не придется менять трекеры только потому, что вы перешли с Android на iPhone или наоборот. Однако, ограничение состоит в том, что вы не можете использовать трекеры для обеих сетей одновременно.

Поэтому, если вы сначала настроили их для работы с Apple Find My, вам придется сделать сброс до заводских настроек, чтобы использовать их с сетью Google Find My Device.

Серия Pebblebee Universal имеет разные модели. К примеру, трекеры для кошельков, паспортов, ноутбуков или ключей.

Все версии снабжены светодиодными фонариками, динамиками, водонепроницаемостью по стандарту IPX8 и аккумуляторной батареей.

Новинки заряжаются через порт USB-C. В зависимости от модели устройства могут работать на одном заряде до 12 месяцев.

Новые трекеры можно купить на сайте производителя по цене $34.99.

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