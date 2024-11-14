Почему в маршрутках нельзя установить GPS-трекеры, чтобы отслеживать их движение — Finance.ua
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Почему в маршрутках нельзя установить GPS-трекеры, чтобы отслеживать их движение

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Почему в маршрутках нельзя установить GPS-трекеры, чтобы отслеживать их движение
Почему в маршрутках нельзя установить GPS-трекеры, чтобы отслеживать их движение
Почему в маршрутках нельзя установить GPS-трекеры, чтобы отслеживать их движение по городу в режиме реального времени, рассказало КП «Главный информационно-вычислительный центр» в ответе «Хмарочосу».
По словам специалистов, GPS-трекеры должны устанавливать владельцы маршруток, поскольку это коммерческий транспорт.
Город может контролировать наличие трекеров и отслеживать движение только коммунального транспорта: в городских автобусах, троллейбусах, трамваях, метро, ​​электричке.
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Сервис «Движение транспорта», благодаря которому можно отслеживать движение транспорта по GPS в приложении, появился в 2022 году. Так можно находить нужные остановки и маршруты, просматривать время прибытия транспорта на остановку, узнавать пересадки на другой транспорт на остановках и сохранять выбранные остановки.
С начала ноября 2024 года в приложении «Киев Цифровой» можно посмотреть маршруты и остановки маршруток. Так в приложении можно отслеживать движение всего транспорта по городу.
По материалам:
The Village Україна
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