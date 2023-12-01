Киевляне требуют установить валидаторы в маршрутках — Finance.ua

Киевляне требуют установить валидаторы в маршрутках
Петиция с призывом установить в столичных маршрутках валидаторы для оплаты проезда набрала необходимые для рассмотрения 6 тысяч голосов.
Это следует из информации на платформе петиций Киевского городского совета.
Петиция была подана 2 октября и на 1 декабря набрала необходимые для рассмотрения 6 тыс. голосов.
«Установив валидатор в маршрутках, у людей появится возможность оплачивать бесконтактно, не получив пригоршню копеек на сдачу, это не отвлекает водителя во время движения», — говорится в тексте петиции.
Также, по мнению автора петиции, такое решение также упростит проезд для льготных категорий.
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