Киевляне требуют установить валидаторы в маршрутках — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Киевляне требуют установить валидаторы в маршрутках

0
Петиция с призывом установить в столичных маршрутках валидаторы для оплаты проезда набрала необходимые для рассмотрения 6 тысяч голосов.
Это следует из информации на платформе петиций Киевского городского совета.
Петиция была подана 2 октября и на 1 декабря набрала необходимые для рассмотрения 6 тыс. голосов.
«Установив валидатор в маршрутках, у людей появится возможность оплачивать бесконтактно, не получив пригоршню копеек на сдачу, это не отвлекает водителя во время движения», — говорится в тексте петиции.
Также, по мнению автора петиции, такое решение также упростит проезд для льготных категорий.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.