Программа «Dobry Start» в Польше: кто может получить 300 злотых — Finance.ua

Программа «Dobry Start» в Польше: кто может получить 300 злотых
С 1 июля в Польше снова заработает ежегодная программа поддержки родителей «Dobry Start». В рамках этой инициативы семьи могут получить 300 злотых для подготовки ребенка к новому учебному году.
Об этом пишет Gazeta Prawna.
Средства в рамках программы «Dobry Start» выплачиваются на приобретение школьных принадлежностей, таких как учебники, тетради, канцелярия
и т. д.
Кто может получить деньги
Средства, согласно программе, можно получить на каждого ребенка, отвечающего следующим критериям:
- возраст от 7 до 20 лет,
- в возрасте до 24 лет, если ребенку установлена инвалидность,
- учится в школе на территории Польши.
Где и когда подавать заявление
Заявления на получение 300 злотых для учащегося можно подавать с 1 июля по конец ноября исключительно в электронном виде. Это можно сделать с помощью приложения mZUS, через электронный банкинг или портал Emp@tia.
В заявке необходимо указать номер банковского счета, адрес электронной почты и телефонный номер. Также необходимо заполнить данные о детях, включая информацию о школах, которые они посещают или будут посещать.
Если заявка будет правильно заполнена и подана до конца августа, деньги выплатят не позднее 30 сентября.
К слову, подать заявление могут не только родители, но и:
- совершеннолетние учащиеся, которые больше не находятся на иждивении родителей;
- лица, которые выходят из системы опеки или приемной семьи.
Напомним, работники в Польше, воспитывающие детей до 14 лет, могут воспользоваться специальным оплачиваемым отпуском по уходу за ребенком — dni opieki. Он предоставляется независимо от ежегодного отпуска и дает возможность родителям проводить время с детьми без потери дохода или отпускных дней.
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