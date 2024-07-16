Программа «5−7−9%» все еще требует сужения, — НБУ
Государственная программа «Доступные кредиты 5−7-9%», несмотря на недавние изменения с сужением лимита финансирования оборотных средств до 5 млн грн, все еще недостаточно сфокусирована на помощи действительно нуждающемуся бизнесу.
Таким мнением поделилась директор департамента финансовой стабильности НБУ Первин Дадашова в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
«Текущие условия программы все еще не обеспечивают достаточного фокуса на поддержке исключительно критически нуждающихся бизнесов. Остается много направлений финансирования, которые возникли в ответ на реалии военного положения и нужны были в разгар кризиса 2022 года, но сейчас не приоритетны», — говорит. Дадашева.
Почему так произошло
«Например, недавно был снижен лимит объема кредитов на финансирование оборотных средств более чем в десять раз — до 5 млн грн. Это ощутимое изменение, но большинство кредитов малым и средним предприятиям на пополнение оборотных средств по „5−7-9%“ как раз и предоставлялось на суммы 3−5 млн грн, поэтому в этой части программа остается всеобъемлющей», — объяснила директор.
По словам Дадашовой, поскольку экономические условия сейчас лучше, чем в прошлые годы, нужды в такой всеобъемлющей поддержке нет. Целью является сужение поддержки по «5−7-9%» только для инвестиционных проектов, проектов в приоритетных сферах, отметила она.
Одной из самых больших проблем программы является нехватка средств для финансирования и возникновения долга правительства по компенсации процентных ставок банкам. «Как собака за хвостом, мы бегаем за этим долгом — каждый год погашаем долги предыдущего периода, но формируем новые», — отметила директор.
Дадашова добавила, что на текущие выплаты по имеющемуся портфелю ссуд «5−7-9%», без запаса для покрытия долга и роста портфеля, заложенных бюджетных расходов будет хватать «впритык».
Она считает, что на горизонте планирования работы программы на два-три года не должно возникать долгов за счет фокуса программы, параметров ставок и планируемых объемов кредитного портфеля.
«Мы находимся на одной странице с Министерством экономики и Министерством финансов относительно проблематики программы „5−7-9%“ и ее дальнейшего развития. Диалог продолжался еще с прошлого года, и мы достигли определенного консенсуса по многим аспектам дизайна программы», — подчеркнула она.
По мнению директора, вопрос состоит лишь в том, насколько быстро ведомства смогут ввести желаемые изменения в программу.
Справка Finance.ua:
- правительство Украины постановлением № 473 от 30 апреля 2024 года снизило максимальные ставки по кредитам, привлеченным по госпрограмме частичной компенсации ставки «5−7-9%», с 30% до 23% годовых и уменьшило максимальную сумму выдачи ссуд на финансирование оборотного капитала предприятий (кроме агрокомпаний) до 5 млн грн;
- пересмотр программы «5−7-9%» — одно из условий программы расширенного финансирования EFF Украины с Международным валютным фондом.
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