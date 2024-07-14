Сколько доступных кредитов получили предприниматели с начала года — Finance.ua

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Сколько доступных кредитов получили предприниматели с начала года

Кредит&Депозит
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Сколько доступных кредитов получили предприниматели с начала года
Сколько доступных кредитов получили предприниматели с начала года
В Украине с начала действия программы «Доступные кредиты 5−7-9%» по состоянию на 8 июля 2024 года банки выдали микро-, малому и среднему бизнесу льготных кредитов на 315,3 млрд грн, из них за прошедшую неделю — на 1 6 млрд грн.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.
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«За прошлую неделю в рамках Государственной программы „Доступные кредиты 5−7-9%“ предприниматели получили от уполномоченных банков 526 льготных кредитов на общую сумму 1,6 млрд грн, из которых 463 кредита — от банков государственного сектора на около 1,1 млрд гривен», — говорится в сообщении.

Сколько средств получили предприниматели с начала 2024 года

С начала 2024 г. по программе «Доступные кредиты 5−7-9%» предприниматели получили 12 875 кредитов на 48,4 млрд грн, из которых от банков государственного сектора экономики — 9 739 кредитов на 25,2 млрд гривен.
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За время действия военного положения в Украине выдано 57 017 кредитов на 225,7 млрд грн (в том числе банками государственного сектора — 42 773 кредита на 115,6 млрд грн).
Из них по состоянию на 8 июля текущего года:
  • 21,25 млрд грн — на инвестиционные цели;
  • 62,61 млрд грн — на финансирование оборотного капитала;
  • 39,08 млрд грн — кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;
  • 17,19 млрд грн — на переработку сельскохозяйственной продукции;
  • 57,36 млрд грн — на антивоенные цели;
  • 14,87 млрд грн — кредитование в зоне высокого военного риска.
Всего с момента старта Программы «Доступные кредиты 5−7-9%» подписано 91 839 кредитных договоров на 315,3 млрд грн, из них банками государственного сектора экономики — 63 249 договоров на 142,2 млрд гривен.
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По материалам:
Finance.ua
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