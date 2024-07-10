В какой валюте хранят деньги украинцы и в каких банках — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В какой валюте хранят деньги украинцы и в каких банках

Кредит&Депозит
109
В какой валюте хранят деньги украинцы и в каких банках
В какой валюте хранят деньги украинцы и в каких банках
В банках Фонда гарантирования вкладов физических лиц в мае 2024 года хранилось 1 трлн 266 млрд гривен. Более трети вкладов (35,6%) были в долларах и евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка.
По данным НБУ, на 1 июня 2024 года в 63 банках-участниках ФГВФЛ насчитывалось 68,3 млн вкладов граждан и ФЛП.
Читайте также
Большинство вкладов было в национальной валюте: 58,2 млн вкладов на 815 млрд гривен. В валюте было 10,1 млн вкладов на сумму 451 млрд гривен.
Данные НБУ свидетельствуют о том, что процентные ставки по депозитам существенно разнятся. Если в мае 2024 года банки платили по новым гривневым вкладам в среднем 11,0% годовых, то по валютным депозитам банки дают всего 1,0% годовых.
По данным НБУ, больше всего вкладов в государственном ПриватБанке — 475,1 млрд гривен. Количество вкладчиков — 24,2 млн.
Читайте также
На втором месте государственный Ощадбанк — 12,9 млн вкладчиков, сумма — 196,4 млрд гривен, на третьем частный Универсал банк — 8,4 млн. вкладчиков, сумма — 91,5 млрд гривен.
Далее следуют банки иностранных банковских групп Райффайзен Банк — количество вкладчиков — 2,8 млн, сумма — 71,5 млрд гривен и УкрСиббанк — количество вкладчиков — 2,2 млн, сумма — 58,4 млрд гривен.
Таблица: РБК-Украина
Таблица: РБК-Украина

Справка Finance.ua:

  • По данным НБУ, гривневые накопления населения демонстрируют устойчивый рост с привычными сезонными колебаниями. Этот прирост обусловлен стремительным увеличением номинальных доходов и сохранением доверия к банкам. Возрастает как количество вкладов, так и средний размер банковского вклада. Он вырос на 18% с прошлого апреля — до около 12 тыс. грн;
  • В мае средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 11,0% годовых. Это произошло на 0,2 п. п ниже месяца назад.
Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если воспользоваться программой «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.

Получить больше с депозита 💰

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.