В какой валюте хранят деньги украинцы и в каких банках — Finance.ua

В какой валюте хранят деньги украинцы и в каких банках Сегодня 15:00 — Кредит&Депозит

В какой валюте хранят деньги украинцы и в каких банках

В банках Фонда гарантирования вкладов физических лиц в мае 2024 года хранилось 1 трлн 266 млрд гривен. Более трети вкладов (35,6%) были в долларах и евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка.

По данным НБУ, на 1 июня 2024 года в 63 банках-участниках ФГВФЛ насчитывалось 68,3 млн вкладов граждан и ФЛП.

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Большинство вкладов было в национальной валюте: 58,2 млн вкладов на 815 млрд гривен. В валюте было 10,1 млн вкладов на сумму 451 млрд гривен.

Данные НБУ свидетельствуют о том, что процентные ставки по депозитам существенно разнятся. Если в мае 2024 года банки платили по новым гривневым вкладам в среднем 11,0% годовых, то по валютным депозитам банки дают всего 1,0% годовых.

По данным НБУ, больше всего вкладов в государственном ПриватБанке — 475,1 млрд гривен. Количество вкладчиков — 24,2 млн.

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На втором месте государственный Ощадбанк — 12,9 млн вкладчиков, сумма — 196,4 млрд гривен, на третьем частный Универсал банк — 8,4 млн. вкладчиков, сумма — 91,5 млрд гривен.

Далее следуют банки иностранных банковских групп Райффайзен Банк — количество вкладчиков — 2,8 млн, сумма — 71,5 млрд гривен и УкрСиббанк — количество вкладчиков — 2,2 млн, сумма — 58,4 млрд гривен.

Таблица: РБК-Украина

Справка Finance.ua:

По данным НБУ, гривневые накопления населения демонстрируют устойчивый рост с привычными сезонными колебаниями. Этот прирост обусловлен стремительным увеличением номинальных доходов и сохранением доверия к банкам. Возрастает как количество вкладов, так и средний размер банковского вклада. Он вырос на 18% с прошлого апреля — до около 12 тыс. грн;

В мае средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 11,0% годовых. Это произошло на 0,2 п. п ниже месяца назад.

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