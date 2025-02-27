Прогнозы развития финтеха в первом полугодии 2025 года — Finance.ua

Прогнозы развития финтеха в первом полугодии 2025 года Сегодня 17:21 — Фондовый рынок

Прогнозы развития финтеха в первом полугодии 2025 года

Для мирового финтех-рынка 2024 год стал еще одним непростым годом, ведь как общий объем инвестиций (95,6 млрд долларов США), так и количество сделок (4 639) упали до семилетнего минимума.

Об этом свидетельствует анализ состояния финансирования глобального финтехрынка, проведенный KPMG.

Во втором полугодии 2024 года инвестиции были значительно меньше, чем в первом полугодии этого же года. Общая сумма мировых инвестиций упала с 51,7 млрд. долларов США до 43,9 млрд. долларов США в течение первого и второго полугодия, что было обусловлено падением стоимости сделок M&A и инвестиций венчурных фондов с 28,1 млрд. долларов США до 21,6 млрд. долларов США и с 22,5 млрд. долларов США до 20,9 млрд. долларов США соответственно.

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Однако эти цифры лишь частично отражают реальное положение дел, поскольку в третьем и четвертом кварталах наблюдались кардинально разные результаты: стоимость сделок M&A почти удвоилась с 7,4 млрд. долларов США до 14,2 млрд. долларов США по сравнению с предыдущим кварталом, тогда как объем венчурных инвестиций вырос с 9,7 млрд. долларов США до 11,2 млрд. долларов.

На долю Северной и Южной Америки во втором полугодии пришлась наибольшая доля финтех-инвестиций (31 млрд. долларов США), включая лишь несколько сделок стоимостью свыше 1 млрд. долларов США (Nuvei — 6,3 млрд. долларов США, Envestnet — 4,5 млрд. долларов США, Candescent — 2,45 млрд. долларов США, Transact Campus — 1, 1, 6,3 млрд. долларов США, Transact Campus — 1, 1, 6,3 млрд. долларов США, Transact Campus — 1, 6,3 млрд. долларов США).

Для сравнения, регион Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA) привлек 7,3 млрд долларов США благодаря приобретению нидерландского банка Knab Bank за 561 млн долларов США, а Азиатско-Тихоокеанский регион (ASPAC) — 5,5 млрд долларов США благодаря филиппинскому банку Mynt на сумму 78.

Наиболее «горячей» подотраслью финтеха в 2024 году оставалась сфера платежей, привлекшая 31 млрд. долларов инвестиций, за ней следуют цифровые активы и валюты (9,1 млрд. долларов США) и регуляторные технологии (7,4 млрд. долларов США).

В 2025 году растет позитивный настрой по восстановлению глобальных инвестиций в финтех, учитывая снижение процентных ставок и некоторое уменьшение неопределенности после важного года выборов. В первом полугодии 2025 года много внимания будет уделено США, поскольку уже первые решения новой администрации могут повлиять на инвестиционную активность в финтех-секторе.

Прогнозы развития финтеха в первом полугодии 2025 года:

Финтех-компании, ориентированные на рынок В2 В, будут и далее пользоваться значительным интересом и будут привлекать значительные инвестиции. В течение следующих шести месяцев интерес к сфере B2B продолжит расти, особенно в таких областях, как платежи и регуляторные технологии.

Фирмы прямого инвестирования будут все чаще участвовать в сделках в сфере финтеха. Из-за рыночных условий и беспокойства по поводу оценки стоимости бизнеса частный капитал долго выжидал, когда можно будет начать инвестировать в финтех-компании. В первом полугодии 2025 года доля частных инвесторов в финтех-соглашениях, вероятно, вырастет, учитывая большое количество свободных средств и рост давления, с которым они сталкиваются, чтобы быть более активными и обеспечить прибыльность своих инвестиций.

Активность в сфере M&A продолжит расти. После роста в четвертом квартале 2024 года, активность в сфере M&A, вероятно, возрастет в первом полугодии 2025 года, что будет обусловлено как усилением консолидации, ведь стартапы стремятся увеличить свои масштабы, чтобы стать более конкурентоспособными или лучше справляться с регуляторным давлением, так и тем, что корпорации все чаще.

Интерес к внедрению искусственного интеллекта будет расти. Финтех-инвесторы, особенно корпорации, будут проявлять все больше интереса к стартапам, ориентированным на использование ИИ, например, для повышения эффективности и результативности таких видов деятельности, как соблюдение нормативных требований и кибербезопасности, или для того, чтобы сотрудники, работающие с клиентами, могли обеспечивать им лучший сервис или быстрее реагировать на их запрос.

Технологии регулирования будут оставаться приоритетным направлением для инвесторов в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка). Рынок регуляторных технологий продолжит привлекать внимание инвесторов, особенно в регионе EMEA, учитывая растущие сложности, связанные с обеспечением соблюдения нормативных требований.

Развитие партнерских отношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет оставаться в центре внимания. Партнерства между юрисдикциями продолжат развивать финтех-экосистему в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а партнерство между регуляторами, центральными банками и корпорациями и финтехами будет расти.

Смена администрации в США, вероятно, будет способствовать росту инвестиций в криптовалюты. Все внимание будет приковано к США в первом полугодии 2025 года, поскольку администрация меняется с учетом ожиданий дерегуляции и более благоприятного отношения правительства к криптовалютам. Если ожидаемые изменения материализуются, инвестиции в криптовалюту и цифровые активы, вероятно, возрастут, особенно в инфраструктуру. Также ожидается рост интереса инвесторов к стейблкоинам и токенизации активов на глобальном уровне.

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