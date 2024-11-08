Финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа — Finance.ua

Финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа Сегодня 21:00

Финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа

После победы Трампа на президентских выборах США финансовые рынки показали стремительный рост. Биткоин установил рекорд в $75 000, акции Tesla выросли на 12%, а доллар укрепил позиции.

УНН, что анонсированная кандидатом в президенты США Дональдом Трампом криптоплатформа «Defiant Ones» может в дальнейшем привести к ряду вызовов в регулировании криптосферы, а также Соучредитель первой в Украине Финтех-экосистемы Соnсогԁ Fintech Solutions Елена Соседка рассказала, что анонсированная кандидатом в президенты США Дональдом Трампом криптоплатформа «Defiant Ones» может в дальнейшем привести к ряду вызовов в регулировании криптосферы, а также волатильности на рынке. В то же время, она может подтолкнуть другие страны, в частности Украину, к принятию дополнительных законов, регулирующих рынок криптовалют.

Кроме того, эксперт отметила, что заявления политиков такого уровня, как Трамп, всегда оказывают значительное влияние на рынки. Рынок криптовалют не стал исключением. Поэтому объявление Трампа о создании криптоплатформы может как укрепить доверие к криптовалюту, так и вызвать опасения. Политическая риторика может влиять на поведение инвесторов и менять восприятие криптовалют в обществе, что в свою очередь отражается на рыночных трендах.

После того как стало известно, что Трамп победил на выборах, на это мгновенно отреагировали рынки.

Позитивный сигнал для криптовалют: рекордный биткоин

По словам финтехэксперта, поддержка криптоиндустрии со стороны будущего американского президента создала оптимизм на рынке, что привлекло как частных, так и институциональных инвесторов. В частности, многие крупные игроки стали покупать биткоин, что вызвало рост его стоимости и «подтянуло» за собой другие криптовалюты , такие как эфириум и лайткоин.

«Благодаря положительному отношению Трампа к криптовалютам, цены на биткоин и другие цифровые активы резко выросли. Сразу после выборов биткоин установил рекорд, поднявшись до $75,000, а эфириум и другие альткоины также показали поразительный рост. Эти изменения объясняются тем, что в предвыборной кампании Трамп обещал превратить США в „биткоин-сверхдержаву“ и облегчить регуляторные барьеры для криптовалют», — отметила Елена Соседка.

Кроме того, по мнению Елены Соседки, американский криптовалютный рынок в будущем получит дополнительную поддержку благодаря новому составу Конгресса. Как сообщил CEO одной из крупнейших криптобирж Coinbase, этот состав — «самый прокриптовалютный в истории США». В Палате представителей и Сенате теперь уже насчитывается 219 прокриптовалютных кандидатов, и их количество продолжит расти.

«Это создает новые возможности для формирования благоприятной регуляторной среды», — убеждена Елена Соседка.

Кроме того, по ее словам, инвесторы прогнозируют, что изменения в регуляторной политике могут создать благоприятные условия для криптовалют. «Инвесторы также ожидают смещения акцента в регулировании криптовалют из SEC на более лояльную Комиссию по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Это обещание может привести к притоку новых инвестиций на криптовалютный рынок и дальнейшему росту его капитализации», — резюмировала финтехэксперт.

УНН По материалам:

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